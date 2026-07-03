В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки после массированного удара: что с пропавшими людьми

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о завершении поисково-спасательных работ в Дарницком районе на руинах девятиэтажного здания, по которому в ночь на 2 июля попала ракета Российской Федерации. Под обломками были обнаружены тела 10 пропавших без вести человек.

Сотрудники ГСЧС продолжают работу ещё на трёх участках в Дарницком районе Киева, пытаясь ликвидировать последствия российского удара, сообщили на портале ведомства. Спасатели уточнили, что разбирают аварийные строительные конструкции, вывозят мусор: других подробностей нет.

В посте ГСЧС представлена серия фотографий с места удара РФ по девятиэтажному дому в Дарницком районе. На снимках видны остатки квартиры с желтыми обоями, в которой когда-то жила мирная украинская семья. На фото с другого ракурса — "погрызенная" взрывом кирпичная стена и перекрытия, проломившиеся в результате взрыва. Спасатели также показали экскаватор, который сгребает остатки стройматериалов, обломки мебели и личных вещей. На другом фото — спасатели, работающие в наклоненной полуразрушенной квартире.

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Удар по Киеву 2 июля — оставшиеся квартиры в доме в Дарницком районе Удар по Киеву 2 июля — остатки дома в Дарницком районе Удар по Киеву 2 июля — экскаватор возле дома в Дарницком районе Удар по Киеву 2 июля — спасатели в доме в Дарницком районе

Удар по Киеву 2 июля — подробности

Утром 3 июля мэр Киева Виталий Кличко рассказал о состоянии людей, которых извлекли из-под завалов дома на Дарнице. Мэр сообщил, что годовалый мальчик, пятилетняя девочка, их родители и бабушка чувствуют себя удовлетворительно и находятся в больнице. Также оказывают помощь 10-летнему мальчику, который остался сиротой из-за удара РФ 2 июля. Всего же в результате российского обстрела четверо детей получили ранения, а 15-летнюю девушку еще искали. Мэр уточнил, что пострадали 92 человека, в больнице находятся 56, в том числе шесть медицинских работников. Между тем генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обстрел Киева организовал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов: его и всех других причастных накажут.

Отметим, что в ночь на 2 июля ВС РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и другим регионам страны, как сообщили в Военно-воздушных силах и на мониторинговых каналах. Ночью раздавались взрывы во всех районах украинской столицы. Особенно пострадали Дарницкий, Шевченковский и Оболонский районы. В Дарницком российское средство поражения попало в девятиэтажное здание: были разрушены этажи с 9 по первые. На место происшествий прибыли спасатели и начали извлекать из-под завалов живых людей и тела. В больнице оказался 10-летний мальчик, который потерял обоих родителей. Местные власти объявили траур в связи с 30 жертвами удара РФ по Киеву.

Под российский обстрел попал ряд гражданских объектов в Киеве: салон Porsche, учебное заведение, склад MOYO, склад с 800 тыс. книг издательства Bookshef, зоопарк и другие.

Напоминаем, что представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат рассказал об особенностях удара по Киеву 2 июля и объяснил, в чём заключается проблема с ЗРК Patriot.