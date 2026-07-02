Число погибших в Киеве возросло до 18: что известно о последствиях массированного удара РФ (фото)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обновила информацию о числе погибших в результате обстрела 2 июля. По состоянию на 13:00 известно о 18 погибших и 85 пострадавших в Киеве. Между тем Воздушные силы сообщили, что россияне запустили по украинцам 570 боеприпасов и установили "антирекорд" по количеству баллистических ракет, летевших на Киев.

В столице продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому информация о количестве погибших может измениться, говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook. На фото с места разбора завалов — спасатели, работающие на высоте в десятки метров внутри обрушившегося здания, пострадавшие на носилках, поисковые собаки, которых привели в разрушенный дом для спасения людей. Также есть видео с кадрами спасения пострадавшего: человека вытащили из-под строительного мусора и передали врачам. Фокус собрал информацию о последствиях удара РФ 2 июля — что рассказали Воздушные силы, военные администрации, другие органы власти и компании.

Відео дня

Обстрел 2 июля — Воздушные силы о ударе РФ

Согласно данным Военно-воздушных сил, в ночь на 2 июля Вооруженные силы РФ запустили по Украине 570 средств поражения — ракет и дронов различных типов. Средства ПВО сбили 524 цели.

Какие средства поражения применила РФ и как сработала ПВО:

ракеты 3М22 "Циркон" — 4 ракеты, сбитых не было;

баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 — 24 выпущено, 4 сбито;

крылатые ракеты Х-101 — 34 выпущено, 32 сбито;

крылатых ракет "Калибр" — 8 выпущено, все сбиты;

авиационные ракеты Х-59/69 — 4 выпущено, все сбиты;

дроны различных типов — 496 вылетело, 476 сбито.

Военно-воздушные силы подтвердили, что в общей сложности было зафиксировано 37 попаданий (25 ракет "Искандер" и 12 дронов) в 33 точках. Кроме того, не все ракеты были учтены в отчете: данные уточняются.

Обстрел 2 июля — отчет Военно-воздушных сил о нанесении удара по РФ Фото: Воздушные силы ВСУ

Представитель Воздушного командования Юрий Игнат сообщил, что в ночь на 2 июля россияне применили "рекордное" количество баллистических ракет для нанесения удара по Киеву: все 28 ракет летели на столицу. Уточняется, что это "самый серьезный вызов" для ПВО, поскольку сбивать их можно только ракетами Patriot. Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский, который напомнил о необходимости антибаллистического оружия, которое следовало бы производить на украинском ВПК.

Последствия удара РФ 2 июля

Зеленский, ГСЧС и другие органы власти опубликовали фотографии разрушений в Киеве и других регионах страны после удара со стороны РФ 2 июля. Под удар попал девятиэтажный жилой дом, половина которого полностью обрушилась. Кроме того, начались пожары, и спасатели задействовали, помимо спецтехники, даже вертолеты. Утром появились кадры из отеля Premier Palace, который загорелся во время российского обстрела.

Обстрел 2 июля — разрушенное многоэтажное здание в Киеве Обстрел 2 июля — повреждены фасады домов в Киеве Обстрел 2 июля — работа ГСЧС в Киеве Обстрел 2 июля — вертолёт ГСЧС в Киеве Обстрел 2 июля — пожар в отеле "Premier Palace" в Киеве

Последствия обстрелов в Киеве и Киевской области

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под удар РФ попали все районы столицы. В Дарницком районе — многоэтажное здание, половина которого была снесена взрывом, и станция скорой помощи, на которой пострадали шесть сотрудников и были повреждены девять машин. Из-под завалов извлекли раненого 10-летнего мальчика, а его родителей — пока нет, сказал мэр. Кроме того, надеются спасти 15-летнюю девочку: данных о том, удалось ли её спасти, пока нет. Наиболее пострадавшие районы — Оболонский, Шевченковский, Дарницкий.

В КГГА сообщили о повреждении сооружений Киевского зоопарка. Указано, что пострадали черепахи и крокодилы, повреждены вольеры приматов, птиц, зимний сад, акватеррариум и др.

Обстрел 2 июля — повреждения в Киевском зоопарке Фото: КГГА

В Киевской областной государственной администрации сообщили о семи раненых в Киевской области и разрушениях в Бучанском, Броварском, Бориспольском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах. В ДТЭК заявили, что во время российского обстрела пострадали объекты энергетики в столице и что начались ремонтные работы.

Киевский метрополитен сообщил, что во время массированного удара РФ 2 июля в метро укрывались 52 500 человек, из них 4 500 — дети. Отметим, что это больше, чем во время предыдущих июньских массированных обстрелов. Также стало известно о задымлении на станции метро. Обвалов или обрушения потолка не было, речь шла о проникновении дыма с поверхности, сообщила пресс-секретарь метрополитена Оксана Никифорук.

Последствия обстрелов в других регионах

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров утром 2 июля рассказал о ситуации в регионе. Выяснилось, что над областью были сбиты две российские ракеты: других подробностей о массированном ударе РФ нет. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа написал, что ночью над регионом было сбито 21 беспилотник РФ. Главы Сумской и Черниговской областей, над которыми пролегала траектория ракет и дронов РФ, писали о последствиях боевых действий и не упоминали о сбивании средств поражения РФ, летевших на Киев. Руководители других регионов не писали о разрушениях и пострадавших.

Какие объекты пострадали 2 июля в Киеве

Фокус и другие СМИ писали о гражданских объектах, пострадавших от ударов со стороны РФ. Среди них — склад MOYO, полностью сгоревший после удара РФ 2 июля, а также попадание по дилерскому центру Porsche, в результате которого имеются разрушения и раненые. Кроме того, мобильный оператор Vodafone предупредил о возможных перебоях в работе из-за российского обстрела.

Отметим, что Минэнерго сообщило о последствиях удара РФ 2 июля для объектов энергетики. Выяснилось, что повреждены объекты в Киевской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Напоминаем: журналистка Тала Калатай рассказала, что её мать оказалась под завалами дома: что известно о судьбе женщины.