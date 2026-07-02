С потолка сыпалось: в киевском метро объяснили, что произошло на станции во время атаки РФ

Во время российской атаки на Киев на одной из станций метро с потолка начало сыпаться, однако это оказалось пылью, поднявшейся в результате удара неподалеку. Станция не пострадала, а метро работает в обычном режиме.

Об этом в эфире "Киев24" сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Оксана Никифорук.

По её словам, это не было задымлением или обрушением штукатурки. После включения вентиляции воздух пришёл в норму примерно через 15–20 минут.

"Мы уже сталкивались с подобным на станции метро "Лукьяновская". Дежурный персонал всегда знает, как действовать: оперативно включается вентиляция, чтобы устранить эту запыленность", — сказала Никифорук.

Она также сообщила, что в ночь нападения на станциях метро укрывались более 52 тысяч человек. "В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме, мы осуществляем все пассажирские перевозки в соответствии с установленными графиками".

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"52 тысячи — это рекорд", — отметила пресс-секретарь.

Таким образом, несмотря на последствия удара вблизи станции, работа киевского метро не была приостановлена, а пассажирские перевозки осуществляются по расписанию.

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. На данный момент известно о 13 погибших и 86 пострадавших. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция после попадания в жилой дом, под завалами еще могут находиться люди.

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические ракеты, ракеты "Циркон" и реактивные беспилотники.

Воздушный удар начался ещё вечером 1 июля. В столице неоднократно раздавались взрывы, а мониторинговые каналы сообщали о движении реактивных дронов в направлении города.