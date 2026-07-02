Обстрел Киева 2 июля: в столице уже 13 погибших и 86 пострадавших
В результате ночной комбинированной атаки на Киев 2 июля погибли уже 13 человек, ещё 86 получили ранения. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция после попадания в жилой дом.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, 70 пострадавших были госпитализированы. В больницах находятся трое детей: пятилетняя девочка, её годовалый брат, которому медики проводят операцию, и 16-летняя девушка.
В Дарницком районе спасатели продолжают расчищать завалы поврежденного дома. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, на этом месте подтверждена гибель одного человека, но есть информация как минимум о шести пропавших без вести.
"Периодически объявляют минуту тишины, чтобы услышать сигналы от людей, которые могут находиться под завалами", — сообщил министр.
Для поиска используются специальные виброфоны, которые позволяют обнаружить даже сердцебиение.
По данным ГСЧС, из-под завалов уже извлекли семерых человек, а всего на этом участке спасли 17 человек. Последствия обстрела Киева продолжают ликвидировать экстренные службы.
Отдельно глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что в Киевской области число пострадавших в результате ночного удара по столице и области возросло до семи. Двое человек обратились за помощью в Бучанском районе, ещё двое пострадали в Бориспольском районе. Медики оказали всем необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 2 июля российские войска нанесли по Киеву комбинированный удар, применив баллистические ракеты, ракеты "Циркон" и реактивные беспилотники.
Массированная атака началась поздно вечером 1 июля. В столице неоднократно раздавались взрывы, а мониторинговые каналы сообщали о движении реактивных дронов в направлении Киева.