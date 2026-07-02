Обстріл Києва 2 липня: у столиці вже 13 загиблих і 86 постраждалих

Унаслідок нічної комбінованої атаки на Київ 2 липня загинули вже 13 людей, ще 86 дістали поранення. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція після влучання в житловий будинок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, 70 постраждалих госпіталізували. У лікарнях перебувають троє дітей: п'ятирічна дівчинка, її однорічний брат, якого оперують медики, та 16-річна дівчина.

У Дарницькому районі рятувальники продовжують розбирати завали пошкодженого будинку. За словами міністра Внутрішніх справ Ігоря Клименка, на цій локації підтверджено загибель однієї людини, але є інформація щонайменше про шістьох зниклих безвісти.

Наслідки нічної комбінованої атаки на Київ 2 липня Фото: ДСНС Києва

“Періодично оголошують хвилину тиші, щоб почути знаки від людей, які можуть бути під завалами”, — повідомив міністр.

Для пошуку використовують спеціальні віброфони, які дають змогу виявити навіть серцебиття.

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За даними ДСНС, з-під завалів уже деблокували сімох людей, а загалом на цій локації врятували 17 осіб. Наслідки обстрілу Києва продовжують ліквідовувати екстрені служби.

Наслідки нічної комбінованої атаки на Київ 2 липня Фото: ДСНС Києва

Окремо голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що в Київській області кількість постраждалих через нічний удар по столиці та області зросла до семи. Двоє людей звернулися по допомогу в Бучанському районі, ще двоє постраждали в Бориспільському районі. Медики надали всім необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська завдали по Києву комбінованого удару, застосувавши балістичні ракети, ракети “Циркон” і реактивні безпілотники.

Масована атака розпочалася пізно ввечері 1 липня. У столиці неодноразово лунали вибухи, а моніторингові канали повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку Києва.