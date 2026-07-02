У Києві прогриміли потужні вибухи: росіяни б'ють балістикою і "Цирконами", у місті пожежі

Уночі 2 липня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети і гіперзвукові ракети "Циркон".

Через загрозу ракетних ударів повітряна тривога також була оголошена у низці північних, південних, центральних та східних областей. Фокус зібрав, що відомо про атаку росіян.

Атака балістичних ракет та "Цирконів" на столицю почалася близько 01:50 години: Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у напрямку Києва.

"Київ під атакою балістики та БпЛА. В місті лунають вибухи. Ворог продовжує пуски ракет на столицю", — повідомив мер Києва Віталій Кличко, закликавши людей не покидати укриття.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 02:00 годину

Журналіст Андрій Смолій повідомив, що у Києві є пожежі після ракетних ударів. Попередньо, палають житлові багатоповерхівки, зазначив журналіст.

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Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко згодом підтвердив пожежі у столиці. За його даними, станом на 02:15 годину зафіксовано руйнування житлового будинку у Шевченківському районі Києва, у Голосіївському районі палає житлова багатоповерхівка.

Близько 02:20 години мер Кличко повідомив про перших постраждалих внаслідок атаки на Київ. За його даними, у Шевченківському районі столиці відомо про щонайменше 5 поранених. Медики працюють на місцях. У Голосіївському районі палає дах багатоповерхівки, екстрені служби прямуюють на місце.

Згодом Тимур Ткаченко інформував, що наслідки російської атаки також зафіксовані у Деснянському районі столиці. Там сталося часткове руйнування житлового будинку.

"У Деснянському районі руйнування в 9-поверховому житловому будинку. В ньому є заблоковані люди", — додав Кличко.

Також у Шевченківському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування медичного закладу. Про це повідомив голова КМВА.

За інформацією Кличка, внаслідок атаки у Шевченківському районі поранені 5 медпрацівників. Один із них, парамедик, перебуває у вкрай важкому стані.

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Нагадаємо, росіяни також атакували Київ реактивними "Шахедами": влада повідомляла про падіння уламків та пожежу.

Перед цим популярна мережа АЗК тимчасово закрила свої станції у Києві та області через загрозу масованої атаки.