В Киеве прогремели мощные взрывы: россияне бьют баллистическими ракетами и "Цирконами", в городе пожары

Ночью 2 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне нанесли по столице удар баллистическими ракетами и гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В связи с угрозой ракетных ударов воздушная тревога также была объявлена в ряде северных, южных, центральных и восточных областей. "Фокус" собрал всю известную информацию об атаке россиян.

Атака баллистических ракет и "Цирконов" на столицу началась около 01:50: Военно-воздушные силы предупредили о высокоскоростных целях в направлении Киева.

"Киев подвергается ракетным и беспилотным ударам. В городе слышны взрывы. Враг продолжает наносить ракетные удары по столице", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко, призвав людей не покидать укрытия.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 02:00

Журналист Андрей Смолий сообщил, что в Киеве возникли пожары после ракетных ударов. По предварительным данным, горят жилые многоэтажки, отметил журналист.

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Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко впоследствии подтвердил факты пожаров в столице. По его данным, по состоянию на 02:15 зафиксировано разрушение жилого дома в Шевченковском районе Киева, в Голосеевском районе горит жилой многоэтажный дом.

Около 02:20 мэр Кличко сообщил о первых пострадавших в результате атаки на Киев. По его данным, в Шевченковском районе столицы известно как минимум о 5 раненых. Медики работают на местах. В Голосеевском районе горит крыша многоэтажного дома, экстренные службы направляются на место.

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