В Киеве взрывы и пожар: россияне запустили реактивные "Шахеды" по Украине и подняли бомбардировщики в воздух

Поздно вечером 1 июля в Киеве прогремела серия взрывов и разразился пожар на фоне атаки россиян. Враг запустил по Украине ударные дроны типа "Шахед" и поднял в воздух самолеты стратегической авиации.

Последствия российского удара с использованием дронов уже фиксируются в Деснянском и Шевченковском районах столицы. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Кроме того, чиновник предупреждал об угрозе атаки на Киев, которая будет проходить в несколько этапов.

"Дроны летят на Киев с нескольких направлений. Существует угроза атаки в несколько этапов", — писал Ткаченко.

В КМВА предупредили об угрозе атаки на Киев в несколько этапов Фото: Скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы обломки БПЛА упали возле частного дома. На месте возгорания не зафиксировано.

В Шевченковском районе обломки "Шахеда" упали на крышу трехэтажного нежилого здания. На месте возник пожар, работают экстренные службы. Позже в КГВА уточнили, что горящее здание — это гостиница.

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Другие последствия атаки на столицу уточняются. Сохраняется угроза повторных ударов, предупреждают местные власти и мониторинговые каналы. По состоянию на 00:00 вражеские дроны пытаются атаковать Киев и область, применяя, в частности, реактивные дроны, сообщают OSINT-каналы.

Мониторинговый канал monitor показал примерную карту атаки "Шахедов" по состоянию на 23:30 Фото: monitor/Telegram

Военно-воздушные силы также сообщили о передвижении вражеских "Шахедов" в ряде областей, в частности:

на севере Черниговской области вдоль государственной границы в направлении Киевской области;

движение групп с востока Сумской области на запад (Черниговская область);

группы ударных БПЛА южнее Харькова по западному курсу в направлении Полтавы;

ударные БПЛА на Кривой Рог с юга;

движение БПЛА в направлении Черкасс с севера;

в районе Белой Церкви курсом на Киев;

из Киевской области в направлении Житомирской области;

в Николаевской области по северо-западному курсу.

Предупреждение Военно-воздушных сил о передвижении "Шахедов" по состоянию на 23:30 Фото: Скриншот

Россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики

Помимо "Шахедов", этой ночью также существует угроза ракетного удара по Украине. Мониторинговые каналы зафиксировали около 23:30 взлет пяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Также сообщается, что противник поднял в воздух как минимум три самолета Ту-160. В настоящее время бомбардировщики держат курс в направлении потенциальных пусковых рубежей.

Напомним, 1 июля известная сеть АЗС предупредила о закрытии своих заправок из-за угрозы российского нападения.

Ранее президент Владимир Зеленский также предупредил об угрозе нового массированного обстрела со стороны РФ.