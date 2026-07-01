Зеленский срочно возвращается в Украину: РФ готовит новый массированный обстрел

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией нового массированного обстрела Украины. В связи с этим глава государства сообщил, что срочно возвращается в Украину из Ирландии.

В ходе совместной пресс-конференции с представителями СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к очередному массированному обстрелу Украины.

По словам главы государства, российские войска продолжают регулярно наносить удары по украинской территории, и в этот день атаки продолжались в течение всего дня. Он отметил, что в результате обстрелов есть погибшие, а Россия проводит масштабные атаки с применением сотен дронов и десятков ракет различных типов.

"Россия постоянно наносит удары по Украине. Сегодня удары продолжаются весь день, к сожалению, есть погибшие. Раз в неделю происходят один-два массированных обстрела с применением сотен дронов и десятков ракет различных типов. Сегодня поступила очень неприятная информация о подготовке очередного такого российского массированного удара", — заявил Зеленский.

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Президент сообщил, что после завершения пресс-конференции вместе с командой срочно вернётся в Украину в связи с поступившими разведданными о возможной новой массированной атаке.

Зеленский также призвал украинцев быть особенно внимательными, заботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при необходимости укрываться.

Кроме того, глава государства отметил, что, по данным украинской стороны, российский лидер Владимир Путин уже некоторое время готовил новый массированный удар по Украине. Он подчеркнул, что угроза такой атаки существует уже сегодня ночью, а руководство РФ, по его словам, не демонстрирует намерения прекратить войну.

Более того, как уточнил советник министра обороны Украины и общественный деятель Сергей Стерненко, из-за угрозы возможного обстрела президент планирует срочно вернуться в Украину из Ирландии.

Напомним, что сегодня, 1 июля, российские войска нанесли баллистический удар по Одесской области, в результате чего погибли два человека, ещё 13 получили ранения. В результате атаки на территории предприятия возник масштабный пожар, были разрушены складские помещения и повреждены производственные мощности.

Кроме того, в течение дня россияне также нанесли удары по другим городам Украины. В частности, оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по предприятию в Полтаве, в результате чего пострадали четыре человека, а также нанесли как минимум пять авиаударов по Харькову.