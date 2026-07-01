Зеленський терміново повертається до України: РФ готує новий масований обстріл

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого обстрілу України. Через це глава держави повідомив, що терміново повертається в Україну з Ірландії.

Під час спільного спілкування з представниками медіа разом із прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до чергового масованого обстрілу України.

За словами глави держави, російські війська продовжують регулярно завдавати ударів по українській території, а цього дня атаки тривали протягом усього дня. Він зазначив, що внаслідок обстрілів є загиблі, а Росія здійснює масштабні атаки із застосуванням сотень дронів і десятків ракет різних типів.

"Росія постійно завдає ударів по Україні. Сьогодні весь день тривають удари, на жаль, є загиблі. Раз на тиждень відбуваються один-два масовані обстріли із застосуванням сотень дронів і десятків ракет різних типів. Сьогодні є дуже неприємна інформація про підготовку чергового такого російського масованого удару", — заявив Зеленський.

Відео дня

Президент повідомив, що після завершення пресконференції разом із командою терміново повернеться до України через отримані розвіддані щодо можливої нової масованої атаки.

Зеленський також закликав українців бути особливо уважними, дбати про власну безпеку та безпеку рідних, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й за потреби користуватися укриттями.

Крім того, глава держави зазначив, що, за даними української сторони, російський лідер Володимир Путін уже певний час готував новий масований удар по Україні. Він наголосив, що загроза такої атаки існує вже цієї ночі, а керівництво РФ, за його словами, не демонструє наміру припиняти війну.

Ба більше, як уточнив радник міністра оборони України та громадський дія Сергій Стерненко, через загрозу можливого обстрілу президент планує терміново повернутися до України з Ірландії.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 липня, російські війська завдали балістичного удару по Одеській області, внаслідок якого загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення. Через атаку виникла масштабна пожежа на території підприємства, були зруйновані складські приміщення та пошкоджено виробничі потужності.

Крім того, протягом дня росіяни також атакували й інші міста України. Зокрема, окупанти вдарили балістичною ракетою по підприємству в Полтаві, де постраждали чотири людини, а також завдали щонайменше п’ять авіаударів по Харкову.