Частина "вщент знищена": РФ ударила балістикою по складу туалетного паперу "Сніжна Панда" (відео)

Російська балістична атака по Одещині вдень обернулася загибеллю двох людей та пораненням ще 13. Один із ударів припав по території підприємства "Сніжна Панда" — через масштабну пожежу там було знищено частину виробництва та складів.

Так, 1 липня компанія "Сніжна Панда" повідомила про наслідки атаки на своїй сторінці у Facebook. У зверненні зазначили, що ворожий ракетний удар спричинив сильну пожежу, яка фактично знищила частину виробничо-складського комплексу підприємства.

У компанії розповіли, що серед працівників є постраждалі. Наразі їм надають необхідну допомогу. Для команди це стало особливо болючим ударом, адже саме цей хаб протягом багатьох років був головним центром відправки продукції по всій Україні.

Загалом, "Сніжна Панда" вже 14 років працює на українському ринку та випускає товари для дому. Окрім основного бренду, зі складів підприємства відправляли продукцію "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper" та "Helper Professional".

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У компанії кажуть, що зараз оцінюють масштаби руйнувань і шукають рішення, які допоможуть зберегти бізнес та відновити роботу після удару.

"Ми щиро дякуємо кожному з вас за довіру, яку ви дарували нам протягом усього цього шляху. Щойно ситуація проясниться, ми обов'язково повернемося до вас із детальнішою інформацією. На зв’язку", — йдеться в дописі.

Тим часом у ДСНС повідомили, що внаслідок російського удару на Одещині були зруйновані два складські приміщення — із туалетним папером та мінеральними добривами. Після влучання виникла масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати.

Наслідки удару ЗС РФ по Одеській області Фото: ДСНС Наслідки удару ЗС РФ по Одеській області Фото: ДСНС

Окрім цього, через атаку загорілося поле з пшеницею. Вогонь охопив близько 15 гектарів посівів, однак надзвичайники не дали полум’ю поширитися далі та врятували ще 35 гектарів урожаю.

Також про наслідки атаки висловився й голова Одеської ОВА Олег Кіпер на своїй сторінці в Telegram. За його даними, удару по регіону російські війська завдали вдень. Наразі відомо, що двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення, з них 11 були госпіталізовані.

За словами очільника області, пошкодження зафіксували на території одного з підприємств, де після влучання спалахнула пожежа. Наразі її вже загасили, а всі профільні служби продовжують працювати на місці атаки. Та все ж остаточні наслідки удару ще уточнюються.

Варто зауважити, що 1 липня росіяни також атакували й інші міста України. Зокрема, окупанти вдарили балістичною ракетою по підприємству в Полтаві, де постраждали чотири людини, а також завдали щонайменше п’ять авіаударів по Харкову.

Також Фокус писав, що вранці 1 липня ЗС РФ атакували дроном маршрутне таксі в Центральному районі Херсона. І зрештою, через удар загинули двоє людей, а ще семеро дістали поранення.