Часть "полностью уничтожена": РФ нанесла удар по складу туалетной бумаги "Снежная Панда" (видео)

Российский ракетный обстрел Одесской области днём привёл к гибели двух человек и ранению ещё 13. Один из ударов пришёлся на территорию предприятия "Снежная Панда" — в результате масштабного пожара там была уничтожена часть производственных помещений и складов.

Так, 1 июля компания "Снежная Панда" сообщила о последствиях атаки на своей странице в Facebook. В обращении отмечалось, что вражеский ракетный удар вызвал сильный пожар, который фактически уничтожил часть производственно-складского комплекса предприятия.

В компании сообщили, что среди сотрудников есть пострадавшие. В настоящее время им оказывается необходимая помощь. Для команды это стало особенно тяжелым ударом, ведь именно этот хаб на протяжении многих лет был главным центром отправки продукции по всей Украине.

В целом, "Снежная Панда" уже 14 лет работает на украинском рынке и выпускает товары для дома. Помимо основного бренда, со складов предприятия отправляли продукцию "Нежное прикосновение", "Zoo Zoo", "Helper" и "Helper Professional".

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В компании заявляют, что в настоящее время оценивают масштабы разрушений и ищут решения, которые помогут сохранить бизнес и возобновить работу после удара.

"Мы искренне благодарим каждого из вас за доверие, которое вы оказывали нам на протяжении всего этого пути. Как только ситуация прояснится, мы обязательно свяжемся с вами и предоставим более подробную информацию. Остаемся на связи", — говорится в сообщении.

Между тем в ГСЧС сообщили, что в результате российского удара в Одесской области были разрушены два складских помещения — с туалетной бумагой и минеральными удобрениями. После попадания возник крупный пожар, который спасателям удалось потушить.

Последствия удара ВС РФ по Одесской области Фото: ГСЧС Последствия удара ВС РФ по Одесской области Фото: ГСЧС

Кроме того, в результате атаки загорелось пшеничное поле. Огонь охватил около 15 гектаров посевов, однако сотрудники экстренных служб не дали пламени распространиться дальше и спасли ещё 35 гектаров урожая.

О последствиях атаки также высказался глава Одесской ОГА Олег Кипер на своей странице в Telegram. По его данным, российские войска нанесли удар по региону днём. На данный момент известно, что двое человек погибли, а ещё 13 получили ранения, из них 11 были госпитализированы.

По словам главы области, повреждения были зафиксированы на территории одного из предприятий, где после попадания вспыхнул пожар. В настоящее время пожар уже потушен, а все профильные службы продолжают работать на месте удара. Однако окончательные последствия удара пока уточняются.

Стоит отметить, что 1 июля россияне также нанесли удары по другим городам Украины. В частности, оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по предприятию в Полтаве, в результате чего пострадали четыре человека, а также нанесли как минимум пять авиаударов по Харькову.

Кроме того, Фокус сообщал, что утром 1 июля Вооружённые силы РФ атаковали с помощью дрона маршрутное такси в Центральном районе Херсона. В результате удара погибли два человека, ещё семеро получили ранения.