РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами: есть погибшие и много раненых

Российские оккупанты сегодня днем атаковали баллистической ракетой Одесскую область, а по Харькову нанесли пять авиаударов, убив мирных жителей.

Удар пришелся по одному из предприятий, из-за чего возник пожар, который спасатели уже потушили. К сожалению, не обошлось без жертв, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По состоянии на 16:30 известно о двух погибших. Еще 15 человек получили ранения разной степени тяжести, 11 из которых госпитализированы. На месте работают все соответствующие службы.

По информации "Суспільного", взрыв прогремел около 12:51 и был слышен в Одессе и Одесском районе. Воздушные силы сообщали о том, что ракета направлялась в сторону Маяков. После атаки очевидцы наблюдали огромный столб дыма.

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Пожарные ликвидируют последствия атаки в Одесской области Фото: ГСЧС

Среда, 1 июля, выдалась тяжелой и для других городов. Утром ВС РФ ударили баллистикой, предварительно "Искандер", по складскому помещению одного из предприятий в Полтаве, в результате чего пострадали четыре человека.

Мэр Харькова Игорь Терехов в 15:49 сообщил, что враг нанес несколько авиаударов по городу. Пострадали шесть человек, в том числе 16-летний ребенок.

"Предварительно Ситуационным центром зафиксировано пять ударов по городу — три из них в Основянском районе, два — в Киевском. Информация требует подтверждения, обследование мест предполагаемых попаданий продолжается", — написал он.

Спустя несколько минут Терехов сообщил, что есть погибшие и раненые. Речь идет о Новобаварском районе города. Уже известно о двух жертвах российского террора. Среди них — 15-летнйи парень.

Жители Харькова приходят в себя после обстрела Фото: Олег Синегубов/Facebook

Утром 1 июля российские военные также атаковали с помощью дрона маршрутное такси в Центральном районе Херсона. В результате удара погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Напомним, в ночь на 1 июля российские войска атаковали пять автозаправочных станций в Днепропетровской области.

Утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки пострадали три человека, в том числе ребенок.