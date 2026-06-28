Россияне скинули управляемые авиабомбы на Запорожье: есть пострадавшие (фото)
Утром в воскресенье Вооруженные силы РФ нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. Зафиксированы разрушения, пострадали три человека.
В воскресенье, 28 июня, россияне нанесли удар по жилому району Запорожья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Известно о разрушениях и пожаре, возникшем в частном гараже.
Ранены мужчина и женщина. Также ранение получил ребенок, как позже уточнил чиновник.
Местное издание "Забор" сообщает, что российские войска нанесли по Шевченковскому району областного центра, по предварительным данным, два удара с применением управляемых авиационных бомб.
Одна бомба упала в жилом квартале на улице Чаривной, вторая — рядом с частным сектором.
В городском совете отметили, что в результате атаки на Запорожье были выбиты окна, разбиты балконы и автомобили, а также сгорели гаражи.
Напомним, днем 24 июня российская оккупационная армия нанесла удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. По крайней мере один из ударов пришелся на центральный пляж, где отдыхали люди, в том числе и дети.
В ночь на 22 июня Вооруженные силы РФ продолжили терроризировать мирные города Украины. В результате атаки российских беспилотников на Запорожье ранения получили три человека, в том числе 11-летний мальчик; еще одна женщина погибла.
Вечером 16 июня российские войска нанесли как минимум пять ударов по Запорожью. В жилом доме и торговом центре возникли пожары, трое человек обратились за медицинской помощью, один человек погиб.