Россияне атаковали Украину дронами и ракетами: есть погибшие в Запорожье и в Одесской области

В ночь на 22 июня Вооруженные силы РФ продолжили терроризировать мирные города Украины. Россияне запустили дрон по частному дому в Запорожье, а ракетой "Искандер" атаковали предприятие в Одесской области.

В понедельник утром стало известно о последствиях очередного обстрела со стороны россиян. "Фокус" собрал всю имеющуюся информацию.

Нападение на Запорожье — россияне убили женщину

В результате атаки российских беспилотников на Запорожье три человека получили ранения, ещё одна женщина погибла. Среди раненых — 11-летний мальчик. Он находится под наблюдением врачей.

Россияне нанесли удар с помощью дрона по центру города Фото: Запорожская ОВА

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате удара российского беспилотника по частному сектору областного центра загорелся дом. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что там осталась женщина, но спасти ее не удалось: "К сожалению, подтверждена гибель женщины, находившейся в доме, разрушенном вражеским беспилотником".

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Россияне атаковали Одесскую область ракетами "Искандер"

Враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия. В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных ёмкостей. Разрушено складское помещение.

По предварительным данным, один человек погиб, ещё трое пострадали. Информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется.

Центр Харькова подвергся атаке с использованием дронов

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что вражеский ударный дрон поразил многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе на уровне 22-го этажа, в результате чего начался пожар.

"После удара загорелся фасадный материал, однако пожар уже потушен. Выбито около десяти окон. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил глава города.

Россияне атаковали судно из Турции

Также стало известно, что россияне нанесли удар с помощью БПЛА по иностранному судну: ВМС Украины эвакуировали экипаж сухогруза.

Россияне атаковали гражданское судно Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Под обстрел попало турецкое судно VICTRESS под флагом Панамы, на нем начался масштабный пожар.

На борту находились 9 членов экипажа — граждан Египта, Турции и Индии: в результате атаки есть жертвы.

Напомним, тем временем стало известно, что в ходе ночной атаки беспилотников на Крым, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ, расположенное в Армянске.

Помимо Армянска, в ночь на 22 июня беспилотники также атаковали Феодосию в Крыму, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.