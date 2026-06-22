Ночью дроны, возможно, нанесли удар по зданию ФСБ в оккупированном Крыму, — OSINT-каналы (фото)

Во время ночной атаки беспилотников на Крым, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ, расположенное в Армянске.

В Армянске этой ночью раздавались взрывы и вспыхнул пожар в районе железнодорожного вокзала, сообщили очевидцы ночью. К утру стало известно, что там находится здание пограничной службы ФСБ России, пишет OSINT-канал "Крымский ветер".

После взрывов, прогремевших в районе объекта, на месте разразился сильный пожар.

"Как сообщают наши подписчики, в Армянске произошёл "удар" по зданию пограничной службы ФСБ России возле железнодорожного вокзала, возник пожар", — говорится в сообщении аналитиков.

Пожар в оккупированном Армянске после атаки дронов

Аналитики изучили кадры с места событий, присланные очевидцами. Анализ показал, что атака действительно могла быть направлена на объект российских спецслужб в Армянске, хотя на момент публикации официальных подтверждений не было.

Відео дня

Карта расположения здания пограничной службы ФСБ РФ в Армянске

Как сообщает канал, после "прилета" на месте раздался взрыв, возможно, боеприпасов. В городе в воздухе пахнет гарью.

Стоит отметить, что в мае в Армянске во время атаки дронов также раздавались взрывы вблизи здания ФСБ. Сообщалось, что объект, возможно, был повреждён и частично разрушён в результате ударов.

Помимо Армянска, в ночь на 22 июня беспилотники также атаковали Феодосию в Крыму, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

Кроме того, ранним утром российские власти сообщили о нападении дронов на Москву: мэр Собянин заявил о десятках сбитых беспилотников и "падении обломков".