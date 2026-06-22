Оккупированный Крым вновь подвергся атаке дронов: зафиксированы попадания и отключения света (видео)

В ночь на 22 июня временно оккупированный Крым в очередной раз подвергся массированной атаке беспилотников. Серия взрывов прогремела в Симферополе, Феодосии, Гвардейском, Армянске и других уголках полуострова.

После серии взрывов в Феодосии и Роздольненском районе пропало электроснабжение. Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".

Атака на оккупированный полуостров началась около 23:00: очевидцы рассказали о сильных взрывах в районе населенного пункта Гвардейское и недалеко от Симферополя. После этого в некоторых районах, в частности возле Таврической электростанции, российская противовоздушная оборона произвела пуски ракет, пытаясь сбить цели в небе.

Скриншот сообщений мониторингового канала об атаке дронов на Крым Фото: Скрин видео

Около полуночи в Сакском районе, где расположен военный аэродром оккупантов, прогремел сильный взрыв. В Феодосии были слышны взрывы и стрельба мобильных огневых групп, а также громко гремело в Армянске.

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Кадры взрывов и работы российской ПВО в Крыму ночью 22 июня

После взрывов в Феодосии отключилось электричество, а в Армянске, по словам очевидцев, вспыхнул пожар. По предварительным данным, возгорание зафиксировано в районе железнодорожного вокзала.

В 02:00 вновь были слышны взрывы и стрельба в районе Таврической ТЭС.

"В Симферополе слышны взрывы, видны вспышки со стороны Таврической ТЭС, сообщают очевидцы", — писали аналитики.

В то же время на момент публикации официальных подтверждений атаки не поступало. Оккупационные власти умалчивают об очередном налете беспилотников на Крым.

Стоит напомнить, что в ночь на 21 июня беспилотники подвергли Керчь массированной атаке: на фоне обстрела оккупанты перекрыли Крымский мост, аналитики сообщали об ударе по порту и сильном пожаре.

Кроме того, ночью 20 июня после атаки дронов в районе Таврической ТЭС в Крыму разразился сильный пожар.