Окупований Крим знову під атакою дронів: зафіксовані влучання і відключення світла (відео)

У ніч на 22 червня тимчасово окупований Крим вчергове опинився під масованою атакою безпілотників. Серія вибухів прогриміла у Сімферополі, Феодосії, Гвардійському, Армянську та інших куточках півострова.

Після серії вибухів у Феодосії та Роздольненському районі зникло електропостачання. Про це повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер".

Атака на окупований півострів почалася близько 23:00 години: очевидці розповіли про сильні вибухи у районі населеного пункту Гвардійське та біля Сімферополя. Після цього у деяких районах, зокрема біля Таврійської електростанції, російська протиповітряна оборона здійснила пуски ракет, намагаючись збити цілі у небі.

Скриншот повідомлень моніторингового каналу про атаку дронів на Крим Фото: Скрін відео

Близько опівночі сильний вибух прогримів у Сакському районі, де розташований військовий аеродром окупантів. У Феодосії було чутно вибухи і стрілянину мобільних вогневих груп, а також гучно було в Армянську.

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Кадри вибухів і роботи російської ППО у Криму вночі 22 червня

Після вибухів у Феодосії зникло світло, а в Армянську, як стверджують очевидці, здійнялася пожежа. Попередньо, займання зафіксовано в районі залізничного вокзалу.

Об 02:00 годині вибухи і стрілянину знову було чутно біля Таврійської ТЕС.

"У Сімферополі чути вибухи, видно спалахи з боку Таврійської ТЕС, повідомляють очевидці", — писали аналітики.

Водночас офіційних підтверджень атаки на момент публікації не надходило. Окупаційна влада про черговий наліт безпілотників на Крим мовчить.

Варто нагадати, що у ніч на 21 червня безпілотники масовано атакували Керч: окупанти на тлі обстрілу перекрили Кримський міст, аналітики писали про удар по порту і сильну пожежу.

Також уночі 20 червня після атаки дронів у районі Таврійської ТЕС у Криму здійнялася сильна пожежа.