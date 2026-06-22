Окупований Крим знову під атакою дронів: зафіксовані влучання і відключення світла (відео)
У ніч на 22 червня тимчасово окупований Крим вчергове опинився під масованою атакою безпілотників. Серія вибухів прогриміла у Сімферополі, Феодосії, Гвардійському, Армянську та інших куточках півострова.
Після серії вибухів у Феодосії та Роздольненському районі зникло електропостачання. Про це повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер".
Атака на окупований півострів почалася близько 23:00 години: очевидці розповіли про сильні вибухи у районі населеного пункту Гвардійське та біля Сімферополя. Після цього у деяких районах, зокрема біля Таврійської електростанції, російська протиповітряна оборона здійснила пуски ракет, намагаючись збити цілі у небі.
Близько опівночі сильний вибух прогримів у Сакському районі, де розташований військовий аеродром окупантів. У Феодосії було чутно вибухи і стрілянину мобільних вогневих груп, а також гучно було в Армянську.
Після вибухів у Феодосії зникло світло, а в Армянську, як стверджують очевидці, здійнялася пожежа. Попередньо, займання зафіксовано в районі залізничного вокзалу.
Об 02:00 годині вибухи і стрілянину знову було чутно біля Таврійської ТЕС.
"У Сімферополі чути вибухи, видно спалахи з боку Таврійської ТЕС, повідомляють очевидці", — писали аналітики.
Водночас офіційних підтверджень атаки на момент публікації не надходило. Окупаційна влада про черговий наліт безпілотників на Крим мовчить.
Варто нагадати, що у ніч на 21 червня безпілотники масовано атакували Керч: окупанти на тлі обстрілу перекрили Кримський міст, аналітики писали про удар по порту і сильну пожежу.
Також уночі 20 червня після атаки дронів у районі Таврійської ТЕС у Криму здійнялася сильна пожежа.