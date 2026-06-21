У Керчі дрони уразили морський порт і низку об'єктів: з'явилися перші дані про наслідки атаки (фото)

Уночі 21 червня безпілотники масовано атакували місто Керч в окупованому Криму. Під ударом опинився морський порт і військові об'єкти росіян.

Серед ймовірно уражених об'єктів у Керчі цієї ночі — морський порт, промислова зона, залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу та інші об'єкти. Про це під ранок повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

"21.06.2026 Керч, Крим, серед ймовірних уражень: Керченський морський порт, промислова зона, ТЕС-Термінал (TES-Terminal), а саме залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу", — йдеться у повідомленні.

На кадрах, які поширюють у мережі, видно займання у районі порту, яке почалося після серії вибухів у місті.

Пожежа у порту в Керчі після атаки дронів 21 червня Фото: Exilenova+

Окрім цього, OSINTери пишуть, що дрони могли уразити об'єкти, які належать військовій частині 98546.

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"Локація в/ч 98546, цей номер належить 630-му окремому колійному залізничному батальйону, який входить до складу 39-ї окремої залізничної бригади РФ", — припускають аналітики.

Карта можливих влучань дронів у Керчі уночі 21 червня Фото: Exilenova+

Також цієї ночі міг постраждати ще один порт у Керченській протоці — Кавказ. Тут дрони, попередньо, вдарили по комплексу перевантаження нафтопродуктів. Цей порт також є майданчиком для накопичення та очікування перед завантаженням на пором.

Пожежа у порту Керчі після атаки дронів 21 червня Фото: Exilenova+

Станом на ранок пожежі у портах Керч та Кавказ продовжувалися, як підтвердили зокрема дані системи FIRMS та свідчення очевидців.

"Також зафіксовано ще два осередки займання: один у селищі Курортне, де розташовується об'єкт ППО, другий у районі Керчі, на території військової частини № 98546", — пишуть аналітики.

Варто зауважити, що офіційних підтверджень ураження перелічених об'єктів на момент публікації не надходило. Окупаційна влада наслідків нічної атаки не коментувала.

Зазначимо, що у ніч на 21 червня вибухи на тлі атаки дронів лунали також у Сімферополі та Севастополі.

Нагадаємо, 20 червня після атаки безпілотників на Крим здійнялася пожежа у районі Таврійської ТЕС.