Дрони масовано атакують Крим: у районі Таврійської ТЕС спалахнула пожежа, — соцмережі (відео)

У ніч на 20 червня безпілотники масовано атакують окупований Крим. Серія вибухів пролунала у Сімферополі та прилеглих населених пунктах, а у деяких районах почалися перебої зі світлом.

Під атакою дронів цієї ночі могла опинитися Таврійська ТЕС. Про це пише моніторинговий канал "Крымский ветер".

За даними аналітиків, атака на окупований півострів почалася близько 23:00 години 19 червня. Вибухи прогриміли у Бахчисараї, над Сімферополем, а в Армянську працювали мобільні вогневі групи по цілях у небі. Невдовзі після цього у Джанкойському та Сакському районах, а також у населених пунктах біля Сімферополя зникло світло.

Через деякий час очевидці повідомили, що під ударом дронів зокрема Таврійська ТЕС цієї ночі.

"Є "приліт" по Таврійській ТЕС, пожежа та стовп чорного диму, повідомляють підписники", — пишуть аналітики.

Відео дня

Тим часом у мережі показали кадри атаки на об'єкт. На відео та фото видно, як у районі Таврійської ТЕС здіймається стовп диму, а також спалахнула пожежа.

Відео та фото атаки дронів на Сімферополь та Таврійську ТЕС у Криму

Близько 01:00 години канал повідомив, що атака на Таврійську ТЕС все ще триває. На місці продовжувала вирувати пожежа.

"Пожежа триває. Шлейф диму тягнеться над Строганівкою, швидше за все, уражений резервуар з паливом", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про атаку дронів на Таврійську ТЕС у Криму

Водночас місцева влада, зокрема так званий губернатор окупованого півострова Сергій Аксьонов, на момент публікації масованої атаки на Крим не коментував. Офіційних підтверджень ураження Таврійської ТЕС також не надходило.

Нагадаємо, 19 червня моніторингові канали повідомили, що в окупованому Криму бензовози почали супроводжувати мобільні вогневі групи.

Також раніше міністр оборони України Михайло Федоров анонсував, що окупований Крим "перетвориться в острів".