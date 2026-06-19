В окупованому Криму бензовози почали супроводжувати мобільні вогневі групи РФ (відео)

Російські військові посилили охорону паливної логістики на окупованому півострові. Бензовози тепер їздять у супроводі зеніток.

Про це повідомило медіа Exilenova+. Також опубліковано кілька відео і фото того, як бензовози у Криму нині пересуваються у супроводі мобільних вогневих груп.

Наскільки ефективний такий метод – невідомо.

Але відомо, що уздовж основних логістичних маршрутів на тимчасово окупованій території фіксують велику кількість російських мобільних груп швидкого реагування, що також було зафіксовано на відео.

Партизани руху "Атеш" повідомляють, що у Криму окупанти посилили чергування "Барсу" на морському узбережжі.

За даними агента зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти, вздовж кримського узбережжя різко зросла кількість патрулів та постів спостереження.

Відео дня

Посилення пов'язане з ударами дронів. Командування окупантів намагається прикрити позиції ППО і не підпустити ударні безпілотники до розрахунків. Однак серед особового складу версія про ППО сприймається з недовірою: між собою солдати все частіше обговорюють можливу висадку десанту сил оборони України з моря.

"Чіткої інформації від командування солдати не отримують, тому самі вибудовують версії того, що відбувається, а чутки розходяться в частині швидше за будь-які накази", - зазначають партизани та цитують свого агента, який заявляє, що на окупованому півострові найбільш бояться 21 червня: думають, що саме тоді ЗСУ нанесуть сильний удар.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров анонсував, що Крим перетвориться "на острів".

А самі мешканці Криму скаржились, що їм доводиться спати у машинах на заправках, аби дістати бензин вранці.