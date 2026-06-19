В оккупированном Крыму бензовозы стали сопровождать мобильные огневые группы РФ (видео)

Российские военные усилили охрану топливной логистики на оккупированном полуострове. Бензовозы теперь ездят в сопровождении зениток.

Об этом сообщило СМИ Exilenova+. Также опубликовано несколько видео и фотографий, на которых видно, как бензовозы в Крыму в настоящее время передвигаются в сопровождении мобильных огневых групп.

Насколько эффективен такой метод — неизвестно.

Однако известно, что вдоль основных логистических маршрутов на временно оккупированной территории фиксируется большое количество российских мобильных групп быстрого реагирования, что также было запечатлено на видео.

Партизаны движения "Атеш" сообщают, что в Крыму оккупанты усилили дежурства "Барса" на морском побережье.

По данным агента из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты, вдоль крымского побережья резко возросло количество патрулей и наблюдательных постов.

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Усиление связано с ударами дронов. Командование оккупантов пытается прикрыть позиции ПВО и не подпустить ударные беспилотники к расчетам. Однако среди личного состава версия о ПВО воспринимается с недоверием: между собой солдаты всё чаще обсуждают возможную высадку десанта сил обороны Украины с моря.

"Четкой информации от командования солдаты не получают, поэтому сами выстраивают версии того, что происходит, а слухи распространяются в части быстрее, чем любые приказы", — отмечают партизаны и цитируют своего агента, который заявляет, что на оккупированном полуострове больше всего боятся 21 июня: считают, что именно тогда ВСУ нанесут мощный удар.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров заявил, что Крым превратится "в остров".

А сами жители Крыма жаловались, что им приходится ночевать в машинах на заправках, чтобы утром достать бензин.