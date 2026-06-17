"Спим в машинах ради бензина": в оккупированном Крыму усугубляется дефицит топлива и канистр

После атак ВСУ на оккупированном полуострове проблемы с топливом становятся все заметнее. Местные жители пересаживаются на велосипеды, ночами стоят в очередях на заправках и ожидают, что ситуация станет еще хуже.

Журналисты Point Media пообщались с некоторыми жителями Севастополя, в том числе с работницей одной из местных заправок и те рассказали, как изменилась жизнь города и всего оккупированного полуострова за последние недели.

Филипп, житель Севастополя, заявил, что бензина в городе нет и не обслуживаются даже топливные карты для компаний. Сам он залил в машину 20 литров и поставил ее во дворе. На работу он ездит на велосипеде: "Стараюсь без нужды за руль не садиться. Оставляю запас на черный день".

По его словам, очереди на заправки растягиваются на несколько километров: "Люди стоят ночью, утром, вечером — целый день. Особенно много таксистов. Можно простоять несколько часов и узнать, что бензин закончился".

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Еще один житель Севастополя, Артем, подтвердил, что очереди на заправках меньше не становятся, а многие его знакомые пересели на велосипеды и общественный транспорт, который теперь ходит забитым. А количество машин на дорогах значительно уменьшилось.

Дарья, сотрудница заправки в Севастополе рассказала, как теперь проходит заправка машины в оккупированном Крыму.

"С воскресенья заправляем по QR-кодам, с 9 до 21 часа или пока не распродадим суточный лимит. Люди подъезжают к колонке, показывают QR-код, контролер его погашает, после чего человек идет на кассу и оплачивает не больше 20 литров топлива", — рассказала она.

Но бензина ожидаемо на всех не хватает и когда он заканчивается, начинаются скандалы: "У людей, которые простояли в очереди несколько часов и не смогли заправиться, случаются нервные срывы и неконтролируемые истерики. Когда позвонил начальник и сказал закрывать продажу, один мужик так орал и матерился, что я думала, его удар хватит. На другой заправке, говорят, драка была, полицию и скорую вызывали".

Неожиданно, кроме дефицита бензина появился дефицит канистр. Теперь за бензином ездят в соседние города, теперь литр обходится в 180-250 рублей.

"Люди едут на материк несколькими машинами. Один едет через мост, заправляет канистры, остальные ждут. Потом все это продается уже в Севастополе. Бизнес такой теперь", — рассказал житель Севастополя.

Дефицита продуктов в Крыму пока нет, но уже раскупили сахар, рис и гречку. Также был ажиотаж с яйцами, которые покупали по несколько лотков.

Также крымчане жалуются на постоянные воздушные тревоги: "Обстрелы участились, тревога по пять раз в день в среднем. Дети в детских садах почти целый день сидят в подвале. Я уже шучу, что вожу детей не в садик, а в подвал. Все, кто живет на окраинах города или близко к морю, слышат взрывы регулярно".

Еще один местный житель рассказал, что когда возвращался из Симферополя, электричку остановили в Инкермане из-за воздушной тревоги и ему пришлось на велосипеде ехать до города.

Но при этом на полуострове все равно не обсуждают первопричину проблем: "Топливный кризис обсуждают абсолютно все мои знакомые. Но обсуждают не причины, а где купить бензин, как получить QR-код и где заправиться. Если попытаться поднять тему ответственности власти, ничем хорошим это не закончится. В моем кругу общения даже лоялисты в панике. Ждут ухудшения".

"Причины все отлично знают, но вне Телеграма не обсуждаем, чтобы не нарваться на проблемы. Проблемы со связью и блокировками все больше подталкивают уехать", — рассказал житель Севастополя.

Другие говорят о том, что Крым в блокаде: "Эмоция сейчас одна. По классике, слово из шести букв, означающее полное крушение надежд. Вторая буква — "и". И это не "фиаско".

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что Крым "превратиться в остров" и анонсировал "веселые события".

Также Фокус рассказывал о дефиците продуктов в Крыму. Там в супермаркетах появились объявления о том, что товары продаются в ограниченных количествах в одни руки.