"Крым превратится в остров": Михаил Федоров анонсировал "веселые" события (видео)

Министр обороны Украины дал обширное интервью, в котором рассказал, как сложилось так, что сейчас в оккупированном Крыму нет бензина, а сухопутный путь к оккупированному полуострову теперь практически контролируется украинскими дронами.

Михаил Федоров пообщался с журналистом Сергеем Пейчевым и подробно ответил на вопрос "Что сейчас происходит с Крымом?" и почему так много всего "туда устремляется".

Михаил Федоров рассказал, что происходит с логистикой в Крыму

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов, и в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к весьма неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу сказать", — ответил министр обороны.

Федоров отметил, что в Минобороны осуществили "правильные закупки", то есть за четыре месяца приобрели больше дронов, чем за весь прошлый год, которые предназначены для "средних ударов".

"Мы объявили о логистическом локдауне… То есть для россиян начинается ад, с которым очень трудно справиться. И это окно возможностей — оно у нас на данный момент есть. То есть логистика перерезается, Крым изолируется. И это происходит и на Востоке, причем существует прямая корреляция между тем, насколько сильно мы наносим удары по логистике, и тем, сколько штурмовых действий происходит на первой линии", — отметил министр обороны.

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Он подчеркнул, что именно такие асимметричные действия и такой подход приводят к тому, что сейчас у украинских военных есть определенное преимущество, и он уверен, что в настоящее время "наши военные, силы обороны, генеральный штаб, главнокомандующий, они найдут возможность воспользоваться этими результатами уже на земле, чтобы правильно их реализовать": "Но туристический сезон в Крыму в этом году будет только для наших дронов".

Журналист напомнил, что один из советников Федорова говорил, что с Крымом это только начало, на что Федоров пошутил: "У меня хороший советник. Я поддерживаю своего советника".

В конце интервью журналист ещё раз спросил: "Говорите, в Крыму будет весело?"

"Будет х***", — подытожил Федоров.

Напомним, что также в интервью министр обороны Украины Михаил Федоров признался, что у него с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским конструктивные отношения, хотя взгляды на некоторые вопросы расходятся.

Кроме того, Михаил Федоров заявил, что украинская баллистика повлияет на статус Украины в мире и изменит "всё в этой войне".