"Изменит все в этой войне": украинская баллистика повлияет на статус Украины в мире, — Федоров (видео)

У Украины нет никаких финансовых проблем с разработкой собственного баллистического вооружения, поэтому украинская баллистика будет наносить удары по России.

Более того, этот вид вооружения изменит статус Украины в мире, заявил в интервью "ТСН" министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Украинская баллистика изменит ход этой войны. Она изменит статус Украины в мире в целом. Мы уже много раз его меняли. Это вообще другая лига", — сказал Федоров.

Он отказался раскрывать подробности работы над этим проектом, отметив, что не хочет ни завышать ожидания, ни предоставлять дополнительную информацию противнику.

"Но я могу здесь лишь процитировать нашего президента, который сказал, что украинская баллистика будет, и она будет наносить удары по России", — отметил Федоров.

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Министр обороны также подчеркнул, что в Украине "нет никаких финансовых проблем с разработкой украинской баллистики".

Напомним, 13 июня Михаил Федоров рассказал об алгоритме, с помощью которого можно вернуться из СЗЧ через приложение "Армия+".

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