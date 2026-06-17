"Змінить все у цій війні": українська балістика вплине на статус України у світі, — Федоров (відео)

Україна не має жодних фінансових проблем з розробкою власного балістичного озброєння, тому українська балістика буде бити по Росії.

Ба білше, цей вид озброєння змінить статус України у світі, заявив в інтерв'ю "ТСН" міністр оборони України Михайло Федоров.

"Українська балістика змінить все у цій війні. Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили. Це взагалі інша ліга", — сказав Федоров.

Він відмовився розкривати деталі щодо роботи над цим проєктом, зазначивши, що не хоче ані завищувати очікування, ані надавати додаткову інформацію противнику.

"Але я можу тут лише процитувати нашого президента про те, що українська балістика буде, і вона буде бити по Росії", — зазначив Федоров.

Міністр оборони також наголосив, що в Україні "немає жодної фінансової проблеми з розробкою української балістики".

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Нагадаємо, 13 червня Михайло Федоров розповів про алгоритм, за яким можна повернутися із СЗЧ через застосунок "Армія+".

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