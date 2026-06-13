Повернутися із СЗЧ можна через застосунок "Армія+": Федоров розповів алгоритм

Міністерство оборони анонсувало швидкий механізм повернення військового, якій пішов у "самоволку", через застосунок "Армія+". Скористатися програмою можна до 20 вересня, попередив очільник відомства.

Військовий, який самовільно залишив свою частину до 12 червня, у застосунку "Армія+" зможе самостійно обрати новий підрозділ, та отримати супровід й гарантії після повернення до війська. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Процедура повернення у стрій наразі доступна для військових Збройних сил та спецслужби транспорту, а для бійців Нацгвардії запрацює найближчими днями.

Алгоритм повернення із СЗЧ через "Армія+"

Перевірка. В Армія ID з'явиться стрічка "Зафіксовано відсутність на службі".

В Армія ID з'явиться стрічка "Зафіксовано відсутність на службі". Рапорт. У застосунку треба перейти у Сервіси — Рапорти — "Повернення на службу після СЗЧ".

У застосунку треба перейти у Сервіси — Рапорти — "Повернення на службу після СЗЧ". Вибір в/ч. Треба обрати нову військову частину зі списку своєї структури, вказати напрям служби та досвід й підписати рапорт онлайн.

Треба обрати нову військову частину зі списку своєї структури, вказати напрям служби та досвід й підписати рапорт онлайн. Зв’язок. Після перевірки рапорту представниками частини з військовим зв’яжуться для уточнення деталей.

Після перевірки рапорту представниками частини з військовим зв’яжуться для уточнення деталей. Прибуття. Після погодження в застосунку з’явиться статус "У дорозі", який дає 5 днів на прибуття до нового місця служби.

Відео дня

"Наше завдання — дати мотивованим людям можливість повернутися до служби без зайвої бюрократії та застосувати свій досвід там, де він буде найбільш корисним обороні країни", — наголосив Федоров.

У МО України також повідомили, що окрім застосунку "Армія+", подати рапорт в обрану частину можна напряму або ж через 1-й чи 2-ий центр рекрутингу. Подати одночасно декілька рапортів не можна.

Фокус писав, що у армії запровадили спрощений механізм повернення військових після СЗЧ, за яким документи більше не проходять проміжні інстанції, а одразу передаються з військової частини до Генштабу.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що коли процес свідомої підготовки військовослужбовців буде досконалим, кількість СЗЧ має значно зменшитися.