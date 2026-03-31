"Було зроблено все": Сирський відповів, коли в українській армії поменшає СЗЧ (відео)

Випадків самовільного залишення військово частини (СЗЧ) значно поменшає, коли рівень підготовки нових бійців буде досконалим.

Міністерство оборони, Генштаб ЗСУ та президент України постійно працюють над тим, щоб створити нормальні умови мобілізованим, заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Коли процес свідомого навчання, підготовки буде дійсно досконалим, я думаю, що й кількість СЗЧ значно зменшиться", — сказав Сирський.

Він уточнив, що тривалість навчання мобілізованих вже було збільшено до 50 діб, а також до 14 діб введено курс адаптивної підготовки.

"Тобто було зроблено все, щоб людина свідомо ставилася до того, що необхідно готуватися до війни", — зазначив Сирський.

Інтерв'ю Олександра Сирського

За його словами, основною причиною СЗЧ є небажання проходити службу та побоювання за своє життя. А для того, щоб не було проблем з мобілізацією, потрібно, щоб представники ТЦК ставилися до мобілізованих "по-людськи".

Відео дня

"Тобто, щоб не було образ, формалізму. Людське ставлення повинно бути на всіх етапах. Я думаю, що тоді й проблем буде набагато менше", — пояснив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також заявив, що виступає проти покарання військовослужбовців, які повертаються з СЗЧ в батальйонні резерви, де їх розприділяють в свої або ж інші військові частини.

"Я не прихильних жорстких заходів. На мою думку, законодавство України й так суворо ставиться до тих, хто порушує цей закон. Я бачу цей процес в тому, щоб максимально створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах мобілізації", — наголосив Сирський.

