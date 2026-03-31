"Было сделано все": Сырский ответил, когда в украинской армии станет меньше СЗЧ (видео)

Случаев самовольного оставления воинской части (СЗЧ) значительно уменьшится, когда уровень подготовки новых бойцов будет совершенным.

Министерство обороны, Генштаб ВСУ и президент Украины постоянно работают над тем, чтобы создать нормальные условия мобилизованным, заявил в интервью телеканалу ICTV главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Когда процесс сознательного обучения, подготовки будет действительно совершенным, я думаю, что и количество СЗЧ значительно уменьшится", — сказал Сырский.

Он уточнил, что продолжительность обучения мобилизованных уже была увеличена до 50 суток, а также до 14 суток введен курс адаптивной подготовки.

"То есть было сделано все, чтобы человек сознательно относился к тому, что необходимо готовиться к войне", — отметил Сырский.

Интервью Александра Сырского

По его словам, основной причиной СЗЧ является нежелание проходить службу и опасения за свою жизнь. А для того, чтобы не было проблем с мобилизацией, нужно, чтобы представители ТЦК относились к мобилизованным "по-человечески".

"То есть, чтобы не было обид, формализма. Человеческое отношение должно быть на всех этапах. Я думаю, что тогда и проблем будет гораздо меньше", — пояснил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что выступает против наказания военнослужащих, которые возвращаются из СЗЧ в батальонные резервы, где их распределяют в свои или же другие воинские части.

"Я не сторонник жестких мер. По моему мнению, законодательство Украины и так строго относится к тем, кто нарушает этот закон. Я вижу этот процесс в том, чтобы максимально создать условия, чтобы самих СЗЧ было меньше на всех этапах мобилизации", — подчеркнул Сырский.

