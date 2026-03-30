"Не знаю, как они будут смотреть в глаза после войны": Сырский высказался о мобилизации в Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сказал, что сейчас люди являются основной потребностью украинской армии. И мобилизацию он оценил на 6-7 баллов из 10.

"Любого командира сейчас спроси на фронте — если два года назад это были снаряды, ракеты, то сейчас люди. Подготовленные военнослужащие, которые обучены и готовы выполнять свой воинский долг", — сказал главком в интервью телеканалу ICTV, отвечая на вопрос о том, чего сейчас не хватает украинской армии.

Когда журналист спросил его, какую оценку бы он поставил мобилизации в Украине по шкале от одного до 10, то Александр Сырский пошутил, что боится быть необъективным, но на вопрос ответил.

"Ну, на уровне, наверное, шесть-семь, где-то так, — отметил Сырский. — Хотелось бы больше качества подготовки и больше получать мотивированных людей, которые не оставляют воинской части. И которые выполняют все поставленные задачи".

Відео дня

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отметил, что сейчас мобилизация — это основной источник пополнения потребностей Вооруженных сил. И здесь главная задача, чтобы этот процесс происходил как можно "комфортнее для тех людей, которые мобилизуют свои войска".

"То есть, чтобы не было нарушений, нарушений законодательства, не было нарушений в тех процедурах, которые применяются при проведении мобилизации", — сказал главком.

Также журналист спросил Сырского о тех, кто уклоняется от военной службы.

"Мы все граждане нашего государства и мы должны выполнять свой гражданский долг. И сейчас, когда агрессор наступает, мы должны выполнить свой долг. Мы должны защитить государство, защитить наших детей, наших всех родных, близких... я не знаю, как они будут смотреть после войны в глаза друг другу, своим детям. Вот, наверное, здесь более моральный стимул должен быть, а и осознание своего долга, что это не просто слова. Мы же все воюем", — отметил Сырский.

Напомним, ранее заместитель командира отряда разведки 12-й бригады отметил, что военнообязанные, которые находятся в розыске ТЦК или во время войны проживают за границей, не должны голосовать на выборах.

А журналист Юрий Бутусов заявлял, что главные проблемы мобилизации в Украине заключаются не только в "бусификации", но и в том, что система разбита на "несколько безответственных фрагментов".