"Возникнут популисты": военный объяснил, почему нужно лишать права голоса за уклонение от службы

Военнообязанные, которые находятся в розыске ТЦК или во время войны проживают за границей, не должны голосовать на выборах

Их, как минимум, нужно лишить права голоса, потому что если у этих людей останется право голоса, это будет несправедливо по отношению к военным, считает "Барс", заместитель командира отряда разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины. Своим мнением он поделился в беседе с Надеждой Сухой на ее канале в YouTube.

"То есть возникнут какие-то популисты, которые скажут, что "разогнать ТЦК, отменить мобилизацию", и эти люди сразу получат голоса на выборах", — подчеркнул он.

Военнослужащий считает, что настоящая элита украинской нации — это военные, волонтеры и те, кто работает на оборонку и общую победу.

"Я очень бы хотел, чтобы все эти люди пошли в политику и были в госинституциях", — сказал "Барс".

Обсуждая вопросы мобилизации в Украине военный акцентирует на том, что в такой войне, где воюют сотни тысяч людей, мобилизация всегда будет принудительной, потому что добровольцы закончились еще в 2023 году.

"Все, кто хотел, пошли еще в 2022-м, и на "Азовсталь" тоже к нам, кто приехал из Европы и пошли на войну. Последние добровольцы были где-то в 2023-м. Сейчас если есть добровольцы, то это преимущественно молодые парни 20-22 года", — объяснил гость эфира.

Что касается нападений на военнослужащих ТЦК, то, по мнению "Барса", группы оповещения должны быть вооружены и на подобные случаи реагировать вплоть до применения табельного оружия.

"Потому что нам взрывают тыл, и если не будет пополнения в бригады, мы можем проиграть эту войну. Если мы проиграем, то те, кто бегает и пытается кого-то отбить от ТЦК, они столкнутся с русскими военкоматами, и там ничего сказать они уже не смогут. Если такой человек откроет рот, он получит очередь (автоматную, — прим. ред). Если кто-то не верит моим словам, могут пообщаться с теми, кто выехал из Мариуполя, из оккупированных территорий, как там все происходило", — предупредил военный.

По его словам, избежать борьбы не удастся:

"Все должны понимать, что воевать будут все. Наше государство стоит перед выбором: остаться свободным и независимым или опять оказаться в совковом концлагере. Опять могут повториться репрессии, Голодомор и все другое. И в этот раз мы можем не пережить просто".

"Барс" напомнил, что сейчас во многих бригадах есть рекрутинг, и каждый военнообязанный может для себя решить, куда пойти.

"Не обязательно ждать, когда тебя поймает ТЦК. Очень много мест, где каждый может себя реализовать по своей специальности, найти должность в нормальных топовых бригадах. Там проводят адекватную качественную подготовку", — продолжил "Барс".

Он советует не забывать, что сейчас против украинцев ведется очень мощная информационная война в соцсетях. Кроме российских ботов, в интернете хватает экспертов из числа адвокатов и блогеров, которые также подогревают ситуацию вокруг ТЦК.

"Как бы плохо это не звучало, но в воюющей стране вовремя военного положения очень нужна цензура. Свобода слова в некоторых моментах ни к чему хорошему не приведет. Мы сильно проигрываем информационную войну, — уверен "Барс". При этом он не оспаривает того, что и со стороны ТЦК в некоторых случаях есть перекосы.

Ранее о том, что уклонистов нужно лишить права голоса, говорил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

"Я бы, в том числе, и право голосовать у этих людей забирал. Надо определиться: ты гражданин этой страны или нет. Иметь только права и не иметь обязанностей — так не бывает", — сказал он.

Напомним, что журналист Юрий Бутусов заявил, что главные проблемы мобилизации в Украине заключаются не только в "бусификации", но и в том, что система разбита на "несколько безответственных фрагментов".