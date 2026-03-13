Надо определиться, гражданин ли ты: Жорин призвал забрать право голоса у "уклонистов"

Украина должна быть более жесткой по отношению к нарушению воинского учета. Зато армия должна демонстрировать, что готова эффективно использовать людей.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, комментируя изданию Telegraf ситуацию с мобилизацией.

В частности, военнослужащий возмутился, что в Украине нет стабильной позиции по урегулированию вопроса нарушителей воинского учета.

"У нас это происходит как-то волнами: то мы ослабляем, открываем границы, то закрываем. Но должна быть четкая позиция государства: все должны быть нормально учтены. Армия, со своей стороны, должна показать, что готова эффективно использовать людей, а не просто, как наш противник, их использовать. И это будет серьезной мотивацией", — заявил он.

При этом он предлагает наказывать нарушителей воинского учета более жестоко. В частности, он предлагает применять социальные и экономические ограничения к "уклонистам".

"Я бы, в том числе, и право голосовать у этих людей забирал. Надо определиться: ты гражданин этой страны или нет. Иметь только права и не иметь обязанностей — так не бывает", — сказал Жорин.

Жорин предлагает не вводить более жесткие наказания для СЗЧ

Отдельно заместитель Третьего армейского корпуса рассказал, что считает некорректным сравнивать статусы нарушителей воинского учета и СЗЧ. Поэтому законопроекты об ответственности должны быть разными.

По его мнению, не нужно "затягивать гайки" в отношении СЗЧ.

"Я видел СВЧ, очень много общался с такими людьми, которые из других подразделений переводились к нам (когда такая возможность была), и могу уверенно сказать: нет такого наказания, которое бы пугало или изменило мнение того, кто принял решение идти в СВЧ. Выбирать между тем, чтобы условно погибнуть под руководством некомпетентного командира или, возможно, посидеть в тюрьме — очевидно, человек выберет второй вариант. Тем более что могут посадить, а могут и нет. Я не верю, что более жесткие наказания для СЗЧ приведут к каким-то результатам", — сказал он.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о том, что полиция приобщается к процессу мобилизации, однако действует только в рамках закона и по обращению военнослужащих ТЦК.

Напомним, что журналист Юрий Бутусов заявил, что главные проблемы мобилизации в Украине заключаются не только в "бусификации", но и в том, что система разбита на "несколько безответственных фрагментов".

Напомним, 9 марта "Украинский социологический портал" сообщил, что 85% украинцев отнесли блогеров к "уклонистам".