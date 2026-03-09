Получили отсточку из-за "схем": 85% украинцев отнесли блогеров к "уклонистам", — опрос

Подавляющая часть украинского общества выражает поддержку мобилизации, однако в то же время ожидает более прозрачных правил и более строгого контроля над теми, кто пытается избежать службы. Чаще всего "уклонистами" граждане называют публичных людей — блогеров, журналистов и активистов, которые получили бронирование или отсрочку через различные схемы.

Такие данные обнародовал "Украинский социологический портал" по результатам опроса, в частности, по которым, поддержку мобилизации выразили 87% респондентов. Зато 11% высказались против, а 2% не смогли определиться.

"Такая пропорция формирует образ мобилизации как общественно приемлемого инструмента, вокруг которого нет глубокого поляризующего раскола", — говорится в публикации.

Вместе с тем, большинство граждан считает, что действующая система мобилизации требует изменений. Так, 65% опрошенных считают нужным усовершенствовать процедуры, 13% не видят в этом необходимости, а еще 22% не определились. Как пишет "Украинский социологический портал", эти результаты показывают, что поддержка мобилизации не означает автоматического согласия с нынешними механизмами, а вместо этого формирует запрос на более эффективную и справедливую систему.

Відео дня

Что касается отсрочек, половина респондентов убеждена, что первоочередное право на них имеют работники критически важной инфраструктуры, а 23% — коммунальные служащие. Зато только 11% считают, что отсрочка должна предоставляться чиновникам, а около 12% — публичным лицам, в частности блогерам, инфлюенсерам и активистам. Четыре процента респондентов предложили собственные варианты категорий для отсрочек.

Особое внимание социологи обратили на образ "уклониста". Так, 85% опрошенных отнесли к этой категории публичных людей, которые воспользовались привилегиями или схемами, чтобы избежать службы. В то же время 19% респондентов считают "уклонистами" мужчин, которые не обновили военные учетные данные и избегают контактов с территориальными центрами комплектования. Только 2% причислили к "уклонистам" военных пенсионеров.

Результаты опроса "Украинского социологического портала" Фото: Скриншот

Что касается желаемых государственных мер в отношении "уклонистов", больше всего респондентов (65%) поддерживают их отправку на фронт для пополнения боевых подразделений. Почти половина (49%) выступает за усиление ответственности за уклонение от службы. Еще 24% предлагают привлекать таких людей в тыловые подразделения, и только 3% считают, что "уклонистов" не стоит мобилизовать вообще.

Стоит отметить, что это исследование проводилось методом CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) через онлайн-опрос среди граждан Украины в возрасте от 18 лет. В частности, в нем приняли участие 1126 респондентов, выборка репрезентативна по возрасту и полу. Также в ведомстве отметили, что сбор данных продолжался с 1 по 8 февраля 2026 года, а теоретическая погрешность составляет не более 2,9% при доверительной вероятности 95%.

Напомним, что, как рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов, типичный боец штурмового подразделения в последние годы часто является человеком, который ранее пытался избежать военной службы.

Также Фокус писал, что известного блогера Денчика задержала полиция, когда он возвращался домой из ночного клуба. По словам самого блогера, его отвезли в неизвестное место, которое "он не может раскрыть". Сейчас с ним все хорошо, и он готов проходить службу в Вооруженных силах Украины.