Отримали відсточку через "схеми": 85% українців віднесли блогерів до "ухилянтів", — опитування

Переважна частина українського суспільства висловлює підтримку мобілізації, проте водночас очікує більш прозорих правил та суворішого контролю над тими, хто намагається уникнути служби. Найчастіше "ухилянтами" громадяни називають публічних людей — блогерів, журналістів та активістів, які отримали бронювання або відстрочку через різні схеми.

Такі дані оприлюднив "Український соціологічний портал" за результатами опитування, зокрема, за якими, підтримку мобілізації висловили 87% респондентів. Натрмість 11% висловилися проти, а 2% не змогли визначитися.

"Така пропорція формує образ мобілізації як загальносуспільно прийнятного інструменту, навколо якого немає глибокого поляризуючого розколу", — йдеться у публікації.

Разом із тим, більшість громадян вважає, що чинна система мобілізації потребує змін. Так, 65% опитаних вважають за потрібне вдосконалити процедури, 13% не бачать у цьому необхідності, а ще 22% не визначилися. Як пише "Український соціологічний портал", ці результати показують, що підтримка мобілізації не означає автоматичної згоди з нинішніми механізмами, а натомість формує запит на ефективнішу та справедливішу систему.

Відео дня

Що стосується відстрочок, половина респондентів переконана, що першочергове право на них мають працівники критично важливої інфраструктури, а 23% — комунальні службовці. Натомість лише 11% вважають, що відстрочка повинна надаватися чиновникам, а близько 12% — публічним особам, зокрема блогерам, інфлюєнсерам та активістам. Чотири відсотки респондентів запропонували власні варіанти категорій для відстрочок.

Особливу увагу соціологи звернули на образ "ухилянта". Так, 85% опитаних віднесли до цієї категорії публічних людей, які скористалися привілеями або схемами, щоб уникнути служби. Водночас 19% респондентів вважають "ухилянтами" чоловіків, які не оновили військові облікові дані та уникають контактів із територіальними центрами комплектування. Лише 2% зарахували до "ухилянтів" військових пенсіонерів.

Результати опитування "Українського соціологічного порталу" Фото: Скриншот

Що стосується бажаних державних заходів щодо "ухилянтів", найбільше респондентів (65%) підтримують їх відправку на фронт для поповнення бойових підрозділів. Майже половина (49%) виступає за посилення відповідальності за ухилення від служби. Ще 24% пропонують залучати таких людей до тилових підрозділів, і лише 3% вважають, що "ухилянтів" не варто мобілізовувати взагалі.

Варто зазначити, що це дослідження проводилося методом CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) через онлайн-опитування серед громадян України віком від 18 років. Зокрема, у ньому взяли участь 1126 респондентів, вибірка репрезентативна за віком та статтю. Також у відомстві зауважили, що збір даних тривав із 1 по 8 лютого 2026 року, а теоретична похибка становить не більше 2,9% при довірчій імовірності 95%.

Нагадаємо, що, як розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов, типовий боєць штурмового підрозділу упродовж останніх років часто є людиною, яка раніше намагалася уникнути військової служби.

Також Фокус писав, що відомого блогера Денчика затримала поліція, коли він повертався додому з нічного клубу. За словами самого блогера, його відвезли в невідоме місце, яке "він не може розкрити". Наразі з ним усе добре, і він готовий проходити службу у Збройних силах України.