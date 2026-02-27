"Йшов після клубу": блогера Денчика мобілізували до лав ЗСУ, він попросив розголосу (відео)

Відомого блогера Денчика затримала поліція після того, як він повертався додому з нічного клубу.

Блогер вже склав присягу та прямує до пункту дислокації. Про це Денчик розповів 27 лютого на своїй сторінці в Instagram, попросивши розголосу від підписників щодо новини про його мобілізацію.

"Хочу розповісти, як мене затримували. Я йшов після клубу (клуб називався "Бавовна") до свого будинку, мене прийняла поліція і відвезла до ТЦК", — зазначив блогер.

Після цього Денчика, за його словами, повезли на місце, яке він не може розкрити. Зараз з ним усе добре, підкреслив блогер, і він готовий нести службу у лавах Збройних сил.

"Хочу наголосити, що я буду вірно служити українському народу. Я вже дав присягу, все добре. Тримаймося, браття і сестри", — сказав Денчик у зверненні до користувачів.

Реакція користувачів

У коментарях до допису люди схвально відреагували на позицію Денчика. Користувачі висловили підтримку блогеру.

"Тримайся, Денчик, бережи себе", — пишуть коментатори.

Також люди пишуть, що "Денчик красава".

Скриншот | допис блогера Денчика на сторінці в Instagram

Варто зазначити, що Денчик — тіктокер із України, який прославився своїми цитатами. Він розповідає анекдоти чи говорить парадоксальні фрази, і вони одразу стають популярними, перетворившись у меми.

Акаунт у TikTok Денчик завів у 2020 році, викладаючи туди відеоролики зі своїми виступами. В Instagram у блогера понад 81 тисяча підписників.

Раніше Денчик опинявся у центрі скандальних подій. Так, у грудні 2024 року медіа "УНІАН" викладало відеоролик, як блогер влаштував дебош в одному з київських "Макдональдсів": опирався правоохоронцям та намагався одного з них звалити на підлогу.

