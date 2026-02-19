Журналіст Богдан Амосов мобілізувався та зізнався, чому мовчав про це (фото)

Український блогер та журналіст Богдан Амосов долучився до війська на початку 2026 року. Він зізнався, що хотів розповісти про це пізніше, але довелося повідомити публічно вже.

Новиною блогер поділився в Telegram-каналі 19 лютого. Амосов показався у військовій формі, але жодних подробиць про проходження служби розповідати не став.

Богдан Амосов мобілізувався

"Друзі, багато з вас питає, де я. Доповідаю: я мобілізувався. Планував повідомити вам, коли точно буду знати, в якій формі зможу вести з вами комунікацію, але я, схоже, це знатиму ще не скоро. В будь-якому випадку, залишаємось на зв'язку. Все буде Україна", — написав журналіст.

Якраз перед цим у спільноті блогера-пліткаря Богдана Беспалова залишили такий допис: "Блогер та журналіст Богдан Амосов пишуть теж зник. Потужна держава у нас зі зникненням людей і медійними потворами, які сміються і захищають свавілля".

Ймовірно, це і стало причиною "розкрити карти".

Хто такий Богдан Амосов

Амосов має YouTube-канал, де у власному стилі розповідає новини політики, зокрема війни. На платформі за ним стежать 97,3 тисячі людей. Уже два тижні Богдан не викладав нові відео, що і стало причиною для роздумів, куди ж він зник.

Амосов позиціює себе як незалежний журналіст. Він працював у багатьох провідних медіа, в тому числі на Радіо НВ та телеканалі ICTV. Брав участь у запуску 5 інформаційних радіостанцій з нуля.

