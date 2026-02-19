Журналист Богдан Амосов мобилизовался и признался, почему молчал об этом (фото)

Украинский блогер и журналист Богдан Амосов присоединился к армии в начале 2026 года. Он признался, что хотел рассказать об этом позже, но пришлось сообщить публично уже.

Новостью блогер поделился в Telegram-канале 19 февраля. Амосов показался в военной форме, но никаких подробностей о прохождении службы рассказывать не стал.

Богдан Амосов мобилизовался

"Друзья, многие из вас спрашивают, где я. Докладываю: я мобилизовался. Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, в какой форме смогу вести с вами коммуникацию, но я, похоже, это буду знать еще не скоро. В любом случае, остаемся на связи. Все будет Украина", — написал журналист.

Как раз перед этим в сообществе блогера-сплетника Богдана Беспалова оставили такой пост: "Блогер и журналист Богдан Амосов пишут тоже исчез. Мощное государство у нас с исчезновением людей и медийными уродами, которые смеются и защищают произвол".

Вероятно, это и стало причиной "раскрыть карты".

Кто такой Богдан Амосов

Амосов имеет YouTube-канал, где в собственном стиле рассказывает новости политики, в частности войны. На платформе за ним следят 97,3 тысячи человек. Уже две недели Богдан не выкладывал новые видео, что и стало причиной для размышлений, куда же он исчез.

Амосов позиционирует себя как независимый журналист. Он работал во многих ведущих медиа, в том числе на Радио НВ и телеканале ICTV. Участвовал в запуске 5 информационных радиостанций с нуля.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Победитель второго сезона романтического реалити "Холостячка" Андрей Задворный сообщил о мобилизации.

Рэпер Миша Правильный присоединился к СОУ.

Кроме того, после двух неудачных попыток комик "Лиги смеха" Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ.