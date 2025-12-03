После двух неудачных попыток: комик "Лиги смеха" Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ, — СМИ

Украинский юморист, блогер и стример Кирилл Ганин вступил в ряды ВСУ. Две его предыдущие попытки с начала полномасштабного вторжения РФ были неудачными — в ТЦК отказывали ему в мобилизации.

О мобилизации звезды "Лиги смеха" Кирилла Ганина сообщило 2 декабря издание "Комментарии Украина". По словам журналистов, артиста доставили в Святошинский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Сообщается, что Ганин прошел военно-врачебную комиссию и все необходимые проверки и был отобран в одну из боевых бригад ВСУ.

Журналисты напомнили, что ранее комик рассказывал о двух неудачных попытках мобилизоваться. Впервые он обратился в ТЦК на пятый день полномасштабной войны, однако его заявку отклонили и посоветовали возвращаться домой. Второй раз он попытался присоединиться к ВСУ, когда начал активно проводить стримы в поддержку украинской армии, однако ему посоветовали продолжать приносить армии пользу информационной поддержкой. При этом Ганин не скрывал, что не имеет бронирования и готов нести военную службу, если его призовут.

На момент публикации новости Кирилл Ганин не комментировал мобилизацию лично.

Кто такой Кирилл Ганин

Украинский актер, комик, блогер Кирилл Ганин родился в Киеве. В проекте "Лига смеха" он был капитаном команды "НОС". Также Ганин известен по участию в проектах "#ЯЖЕБАТЬ", "Громада", "СуперКопы", "Великі Вуйки 2", "Танька и Володька", "Однажды под Полтавой", "Волонтеры" и "Пограничники".

Во время выступления команды "Фам Фаталь" в "Лиге смеха" с участием Кирилла Ганина прозвучала фраза: "Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе". В интервью Маше Ефросининой от 3 сентября комик отметил, что шутку озвучивал не он, однако осудил мужчин, которые во время войны пытаются сбежать из Украины.

"Типы, которые бежали из страны через Тису, вы взрослые люди, у вас в голове есть мозги. И если ваши мозги додумались только до того, чтобы утонуть в реке... ну, извините, это же факт", — сказал артист.

Также в интервью Ефросининой Ганин рассказал о конфликтных отношениях с Настей Ткаченко. Он признался, что ему тяжело взаимодействовать с юмористкой и в кадре, и в жизни.