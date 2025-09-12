Шутка об уклонистах в Тисе: комик Кирилл Ганин высмеял мужчин, которые пытались сбежать из страны

Украинский блогер, комик и стример Кирилл Ганин высказался на тему юмора, который касается погибших при попытках нелегально покинуть страну. Речь идет о шутке об уклонистах, которые пытались переплыть Тису, которую его команда озвучивала в шоу.

Related video

Интервьюер Маша Ефросинина напомнила ему о резонансном выступлении команды "Фам Фаталь", где прозвучала фраза: "Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе". Ганин ответил во время интервью у Маши, что эта шутка ему не принадлежит и даже озвучивал ее не он.

"Типы, которые бежали из страны через Тису, вы взрослые люди, у вас в голове есть мозги. И если ваши мозги додумались только до того, чтобы утонуть в реке... ну, извините, это же факт. Как можно идти против факта?" — сказал комик.

Комик охарактеризовал такой выбор как "самый тупой, который можно сделать", подчеркнув, что ответственность лучше принимать на себя:

"Понятно, что на войне всем страшно. Но сейчас мы живем в такое время, что, где бы в Украине ты ни находился, ты можешь умереть от войны. Поэтому бояться этого — странно. А настолько сильно этого бояться... Как по мне, в голове что-то не так. Да, типы решили поплыть через реку, типы там утонули. Это их сознательный выбор. Ну, ладно. Я что, не буду над этим смеяться? Буду. Они же идиоты", — заявил Ганин.

Когда Ефросинина заметила, что у погибших остались родные, он ответил, что именно близкие должны были бы отговорить их от подобных действий.

Напомним ранее Фокус писал, что

Кроме того, Даня Повар, известный комик шокировал, как его отец поддерживает россиян.