Шутка об уклонистах в Тисе: комик Кирилл Ганин высмеял мужчин, которые пытались сбежать из страны
Украинский блогер, комик и стример Кирилл Ганин высказался на тему юмора, который касается погибших при попытках нелегально покинуть страну. Речь идет о шутке об уклонистах, которые пытались переплыть Тису, которую его команда озвучивала в шоу.
Интервьюер Маша Ефросинина напомнила ему о резонансном выступлении команды "Фам Фаталь", где прозвучала фраза: "Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе". Ганин ответил во время интервью у Маши, что эта шутка ему не принадлежит и даже озвучивал ее не он.
"Типы, которые бежали из страны через Тису, вы взрослые люди, у вас в голове есть мозги. И если ваши мозги додумались только до того, чтобы утонуть в реке... ну, извините, это же факт. Как можно идти против факта?" — сказал комик.
Комик охарактеризовал такой выбор как "самый тупой, который можно сделать", подчеркнув, что ответственность лучше принимать на себя:
"Понятно, что на войне всем страшно. Но сейчас мы живем в такое время, что, где бы в Украине ты ни находился, ты можешь умереть от войны. Поэтому бояться этого — странно. А настолько сильно этого бояться... Как по мне, в голове что-то не так. Да, типы решили поплыть через реку, типы там утонули. Это их сознательный выбор. Ну, ладно. Я что, не буду над этим смеяться? Буду. Они же идиоты", — заявил Ганин.
Когда Ефросинина заметила, что у погибших остались родные, он ответил, что именно близкие должны были бы отговорить их от подобных действий.
