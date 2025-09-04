"У нее отвращение ко мне": Ганин рассказал о конфликтных отношениях с Настей Ткаченко (видео)

Конфликтные отношения между комиком Кириллом Ганиным и юмористкой Анастасией Ткаченко не наигранные и не являются частью шоу, в которых они совместно снимаются. Им действительно трудно общаться и найти общий язык, как в кадре, так и в реальной жизни, что приводит к ссорам.

"Настя мне не нравится. Она одна из тех людей, с которыми мне трудно общаться на Stadium Family...Я не знаю, как с ней правильно общаться", — объяснил в интервью Маше Ефросининой Кирилл Ганин.

Интервью Кирилла Ганина

Он пояснил, что Настя Ткаченко никогда не общалась с ним легко и весело, а исключительно используя постоянные зацепки и оскорбления.

"К нам приходит Жан Беленюк. Я беру себе ник "Жан Жак де Бержерак". Мне кажется это прикольно: Жан Жак — это такой коньяк, я подвязался немного к звезде, ну — прикол. Она с меня смеется, потому что я — ботан. Она говорит: "много читаешь, ботан", — рассказал Ганин.

Он также привел в пример случай, когда его в импровизации попросили зачитать рэп. Поскольку Ганину это когда-то нравилось, он это легко сделал, однако Ткаченко заявила, что Кирилл заранее готовился и, видимо, заранее знал задание, которое ему дадут.

"Какое-то у нее немного предвзятое отношение ко мне, и я не понимаю почему", — отметил Ганин.

Он уточнил, что у них с Настей вообще нет общих тем для общения, поэтому он не видит смысла что-то пытаться изменить в их отношениях, хотя когда-то делал попытку.

"На одном из выпусков шоу "Шпион" я пытался примириться с Настей. Я начал гнуть любовную линию. Я принес подарил ей "рафаэлки" и другие вкусности. Она же сказала, что этого всего не ест и если бы в судочке была котлета с пармезаном, тогда бы это было хорошо. Поэтому все "рафаэлки" съел Фима", — рассказал Кирилл.

По его словам, он уже научился не провоцироваться на ее определенные выпады или наоборот провоцироваться, когда этот конфликт нужен для шоу.

"У нее прям отвращение ко мне. В моей жизни я прям с таким не сталкивался, но были люди, которые почему-то реагировали на меня негативно. Ну хочешь ты обо мне так думать, что я какой-то неправедный конь — думай!", — подчеркнул Ганин.

Напоследок он подчеркнул, что в жизни друг другу они пакостей не делают.

