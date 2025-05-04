"Можем спать с другими": Ганин рассказал об особенностях своих отношений с любимой (видео)

Юморист и актер Кирилл Ганин заявил, что вместе со своей девушкой Екатериной практикуют свободные отношения, а секс с третьим лицом не считают изменой.

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Об этом Ганин заявил в комментарии программе "Ближе к звездам".

Комментарий Кирилла Ганина относительно свободных отношений с любимой

"Мы же можем спать с другими людьми. Для нас просто секс с другим человеком — это не измена. Измена, когда ты начинаешь об этом врать", — сказал Ганин.

По его словам, у них с Екатериной все прозрачно и прекрасно, а новых девушек Кирилл якобы сразу предупреждает о том, что он в свободных отношениях.

"Я иногда знакомлюсь с другими девушками и сразу об этом им говорю: "У меня есть девушка, мы живем душа в душу и любим друг друга. Если ты хочешь провести время со мной — давай, но знай об этом", — пояснил Ганин.

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