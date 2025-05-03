Скандальный сын Николаса Кейджа в четвертый раз женился, детали (фото)

Сын американского актера Николаса Кейджа, Уэстон Кейдж, женился в четвертый раз. Его женой стала девушка по имени Дженнифер Алекси Кантер.

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Кадрами со свадьбы жених поделился в соцсетях.

Как сообщает Daily Mail, влюбленные сыграли свадьбу в кругу лишь самых близких людей. А от помолвки до брака прошло менее двух месяцев. Церемония состоялась 25 апреля в одном из отелей в Беверли-Хиллз, США.

Тем временем Уэстон показал несколько снимков с избранницей подписчикам в Instagram.

"Имею неописуемую честь объявить, что я женат на своей родственной душе, как и было задумано Творцом с самого начала. Я люблю тебя, Дженнифер, больше, чем когда-либо любил человек. Я всегда буду оберегать тебя и наш беспрекословно Богом благословенный брак любой ценой. Это — самое большое чудо моей жизни, ведь каждый раз, когда я смотрю в твои невероятно прекрасные глаза, я вижу смысл своего рождения и саму божественность. Наши мечты — это мечты Бога для мира. Жизнь начинается сейчас. Настало время возвышения", — написал музыкант.

Уэстон Кейдж и Дженнифер Алекси Кантер

Сам Николас посетил церемонию бракосочетания сына.

Отметим, что Уэстон Кейдж уже трижды ходил под венец. Первой невесткой Николаса Кейджа стала певица Никки Уильямс. В 2012 пара объявила о разводе, обвинив друг друга в домашнем насилии. Впоследствии артист заключил официальный союз с кинопродюсером Даниэль Кейдж. У них родились сыновья Лусиан и Сорин. В 2016 пара развелась.

Третий раз сын Николаса Кейджа женился на риелторше Гиле Аронян, от которого родились две дочери-близняшки — Сайрес и Венис. Впрочем, и этот союз распался.

Николас Кейдж с сыном Уэстоном Фото: Getty

Сын Николаса Кейджа напал на собственную мать

Кристина Фултон заявила, что 28 апреля 2024 года сын едва не лишил ее жизни. Женщина утверждала, что она бросилась в его квартиру после того, как кто-то позвонил ей и сказал, что Уэстон поджег жилье.

Когда женщина вошла внутрь, ее сын был в "маниакальной ярости". Услышав звук машины и стук у ворот, он "сорвался". Увидев мать, подсудимый схватил ее за волосы, толкнул на пол лифта и навалился на нее, начав душить женщину всем своим весом.

Вестона арестовали, а затем направили к психиатрам.

Адвокат Кейджа-младшего Майкл А. Голдштейн, который запросил у суда реабилитацию для своего клиента, заявил, что Уэстон прошел интенсивное стационарное и амбулаторное лечение после инцидента 28 апреля 2024 года.

Напомним, тем временем сам Николас Кейдж женат на младшей на 30 лет Рико Шибати. Пара время от времени вместе выходит в свет.

Также Фокус писал о планах Николаса Кейджа покинуть отрасль кино. Актер уверен, что проживет еще 15 лет, и хочет провести это время со своей семьей.