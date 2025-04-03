Сына Николаса Кейджа отправят к психиатрам из-за нападения на мать (видео)

34-летний Уэстон Кейдж, сын американского актера Николаса Кейджа и его бывшей партнерши, актрисы и модели Кристины Фултон, избежит тюрьмы после жестокого нападения на мать.

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Как сообщает Rolling Stone, суд предоставил ему двухлетнюю программу психиатрической реабилитационной помощи для урегулирования двух обвинений против него в совершении тяжкого преступления.

"Господин Кейдж действительно страдает подходящим психическим расстройством. Я убежден, что это было существенным фактором в совершении предъявленных ему правонарушений. Очевидно, что в то время у него был срыв", – заявил судья округа Лос-Анджелес Энрике Монгуйя.

Он также постановил, что если Уэстон последует плану лечения и предписаниям врачей и "не будет влипать в неприятности", то дело может быть прекращено в апреле 2027 года. Кроме того, ему запретили на два года приближаться к потерпевшим и носить при себе оружие.

Уэстон Кейдж с матерью Кристиной Фултон Фото: Getty Images

В свою очередь адвокат Кейджа-младшего Майкл А. Голдштейн, запросивший у суда реабилитацию для своего клиента, заявил, что Уэстон прошел интенсивное стационарное и амбулаторное лечение после инцидента 28 апреля 2024 года.

Голдштейн отметил, что его клиент с момента ареста остается трезвым, и что Уэстон "не чувствовал себя так хорошо уже много лет":

"Он в хорошем расположении духа, собирается жениться. Он переехал из того места, где жил раньше, и определенно добивается прогресса".

Услышав вердикт суда, Фултон обратилась к Николасу Кейджу с просьбой позаботиться об их сыне. Она выразила свою поддержку программе диверсионной терапии Уэстона вместо тюрьмы, но также потребовала, чтобы ее сын прошел "еще пару месяцев стационарного лечения".

Кристина Фултон надеется, что после реабилитации психическое состояние ее сына улучшится

Детали инцидента 28 апреля 2024 года

На слушаниях Кристина заявила, что не была готова к 28 апреля 2024 года, ночи, когда сын чуть не лишил ее жизни. Фултон утверждала, что она бросилась в его квартиру после того, как кто-то позвонил ей и сказал, что Уэстон поджег жилье.

Когда женщина вошла внутрь, ее сын был в "маниакальной ярости". Услышав звук машины и стук у ворот, он "сорвался". Увидев мать, подсудимый схватил ее за волосы, толкнул на пол лифта и навалился на нее, начав душить женщину всем своим весом.

"Он засунул большой палец мне в глазницу. Боль была невыносимой. У меня потемнело в глазах. Я теряла сознание", – вспоминала Кристина.

После того как дверь лифта открылась, Уэстон якобы напал на своего лучшего друга, который фигурирует в уголовном деле, как вторая жертва. Мужчина пытался оттащить Кейджа от матери, но Уэстон вернулся к Фултон, чтобы ударить ее об стену, после чего стал ногой на ее шею и пытался душить.

"Если бы не [друг], который рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня, моя семья похоронила бы меня, а Уэстон отправился бы в тюрьму", — заявила потерпевшая.

Следующее слушание по отчету о ходе дела назначено на июль.

Уэстон, который ранее заявил о своей невиновности, был арестован в июле 2024 года по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия. Его отпустили под залог в размере $150 тысяч. После нападения на мать он не извинился и не выразил раскаяния.

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В марте 2025 года Кейдж-младший объявил о своей помолвке с Дженнифер Алексой Кантер. Ранее он был женат на артистке Ники Уильямс, затем – на Даниэль Кейдж, от которой у него есть сыновья Люциан и Сорин. Его следующей женой стала Хила Кейдж Коппола. Она родила Уэстону девочек-близняшек Венецию Зохар и Сайресс Зару. Пара рассталась и оформила развод в июле 2024 года.

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