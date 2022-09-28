Сын Николаса Кейджа пытается спасти свой третий брак

Рокер Уэстон Кейдж Коппола в последнее время вел затворнический образ жизни

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31-летний рок-музыкант Уэстон Коппола Кейдж, который приходится старшим сыном знаменитому голливудскому актеру Николасу Кейджу, похоже, наконец-то смог преодолеть психологический кризис, вследствие которого он на протяжении нескольких месяцев практически не появлялся в публичном пространстве.

[ + – ] Уэстон Коппола Кейдж

На днях внучатого племянника знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (от него Уэстон и унаследовал громкую фамилию) и сына Николаса Кейджа папарацци засекли в центре Лос-Анджелеса, в компании его третьей супруги Хилы Арониан. Светские хроникеры за океаном уверяют, что у них очень сложные отношения, которые они сейчас совместно пытаются спасти.

Уэстон идет по стопам своего звездного папаши, который к 59 годам успел жениться уже пять раз. Последняя супруга актера, 31-летняя Рико Шибата, в начале сентября подарила Николасу дочь, которую назвали Августа Франческа. Со старшим сыном Уэстоном у Кейджа были непростые отношения. Но в апреле этого года его, Рико и Уэстона папарацци заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса за поеданием суши. И их вполне можна было принять за счастливое семейство.