Син Ніколаса Кейджа намагається врятувати свій третій шлюб

Рокер Вестон Кейдж Коппола останнім часом вів затворницький спосіб життя

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31-річний рок-музикант Вестон Коппола Кейдж, який є старшим сином знаменитого голлівудського актора Ніколаса Кейджа, схоже, нарешті зміг подолати психологічну кризу, внаслідок якої він протягом кількох місяців практично не з'являлася в публічному просторі.

[ + – ] Вестон Коппола Кейдж

Днями внучатого племінника знаменитого режисера Френсіса Форда Копполи (від нього Вестон і успадкував гучне прізвище) та сина Ніколаса Кейджа папараці засікли в центрі Лос-Анджелеса, у компанії його третьої дружини Хіли Ароніан. Світські хронікери за океаном запевняють, що у них дуже складні стосунки, які вони зараз спільно намагаються врятувати.

Вестон йде стопами свого зіркового татуся, який до 59 років встиг одружитися вже п'ять разів. Остання дружина актора, 31-річна Ріко Шибата, на початку вересня подарувала Ніколасові дочку, яку назвали Августа Франческа. Зі старшим сином Вестоном у Кейджа були непрості стосунки. Але у квітні цього року його, Ріко та Вестона папараці помітили в одному з ресторанів Лос-Анджелеса за поїданням суші. І їх цілком можна було прийняти за щасливу родину.