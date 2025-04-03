Сина Ніколаса Кейджа відправлять до психіатрів через напад на матір (відео)

34-річний Вестон Кейдж, син американського актора Ніколаса Кейджа і його колишньої партнерки, акторки і моделі Крістіни Фултон, уникне в'язниці після жорстокого нападу на матір.

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Як повідомляє Rolling Stone, суд надав йому дворічну програму психіатричної реабілітаційної допомоги для врегулювання двох звинувачень проти нього у скоєнні тяжкого злочину.

"Пан Кейдж дійсно страждає відповідним психічним розладом. Я переконаний, що це було суттєвим фактором у скоєнні пред'явлених йому правопорушень. Очевидно, що в той час у нього був зрив", — заявив суддя округу Лос-Анджелес Енріке Монгуйя.

Він також постановив, що якщо Вестон дотримуватиметься плану лікування і приписів лікарів і "не влипатиметься в неприємності", то справу може бути припинено у квітні 2027 року. Крім того, йому заборонили на два роки наближатися до потерпілих і носити при собі зброю.

Вестон Кейдж із матір'ю Крістіною Фултон Фото: Getty Images

Зі свого боку адвокат Кейджа-молодшого Майкл А. Голдштейн, який запросив у суду реабілітацію для свого клієнта, заявив, що Вестон пройшов інтенсивне стаціонарне та амбулаторне лікування після інциденту 28 квітня 2024 року.

Голдштейн зазначив, що його клієнт з моменту арешту залишається тверезим, і що Вестон "не почувався так добре вже багато років":

"Він у гарному настрої, збирається одружитися. Він переїхав з того місця, де жив раніше, і безумовно домагається прогресу".

Почувши вердикт суду, Фултон звернулася до Ніколаса Кейджа з проханням подбати про їхнього сина. Вона висловила свою підтримку програмі диверсійної терапії Вестона замість в'язниці, але також зажадала, щоб її син пройшов "ще кілька місяців стаціонарного лікування".

Христина Фултон сподівається, що після реабілітації психічний стан її сина покращиться

Деталі інциденту 28 квітня 2024 року

На слуханнях Христина заявила, що не була готова до 28 квітня 2024 року, ночі, коли син ледь не позбавив її життя. Фултон стверджувала, що вона кинулася в його квартиру після того, як хтось подзвонив їй і сказав, що Вестон підпалив житло.

Коли жінка увійшла всередину, її син був у "маніакальній люті". Почувши звук машини і стукіт біля воріт, він "зірвався". Побачивши матір, підсудний схопив її за волосся, штовхнув на підлогу ліфта і навалився на неї, почавши душити жінку всією своєю вагою.

"Він засунув великий палець мені в очну ямку. Біль був нестерпним. У мене потемніло в очах. Я втрачала свідомість", — згадувала Христина.

Після того як двері ліфта відчинилися, Вестон нібито напав на свого найкращого друга, який фігурує в кримінальній справі, як друга жертва. Чоловік намагався відтягнути Кейджа від матері, але Вестон повернувся до Фултон, щоб вдарити її об стіну, після чого став ногою на її шию і намагався душити.

"Якби не [друг], який ризикував своїм життям, щоб врятувати мене, моя сім'я поховала б мене, а Вестон вирушив би до в'язниці", — заявила потерпіла.

Наступне слухання за звітом про перебіг справи призначено на липень.

Вестона, який раніше заявив про свою невинність, заарештували в липні 2024 року за звинуваченням у нападі із застосуванням смертоносної зброї. Його відпустили під заставу в розмірі $150 тисяч. Після нападу на матір він не вибачився і не висловив каяття.

Вестон Кейдж будує музичну кар'єру

У березні 2025 року Кейдж-молодший оголосив про свої заручини з Дженніфер Алексою Кантер. Раніше він був одружений з артисткою Нікі Вільямс, потім — з Даніель Кейдж, від якої в нього є сини Люціан і Сорін. Його наступною дружиною стала Гіла Кейдж Коппола. Вона народила Вестону дівчаток-близнючок Венецію Зохар і Сайресс Зару. Пара розлучилася і оформила розлучення в липні 2024 року.

Вестон Кейдж освідчився Дженніфер Алексі Кантер минулого місяця

Раніше Фокус писав, як Вестон Кейдж намагався врятувати свій третій шлюб.