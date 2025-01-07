Николас Кейдж вышел в свет с младшей на 30 лет женой (фото)

Они поженились в 2021 году, когда Кейджу было 57, а Рико Шибате 26. Пара воспитывает маленькую дочь.

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61-летний американский актер Николас Кейдж вышел на публику с 29-летней женой Рико Шибатой. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Семьянин" и его возлюбленная появились на церемонии "Золотой глобус-2025".

Кейдж позировал в классическом черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой. Тем временем Рико была в золотистом полупрозрачном платье и черном меховом жакете с короткими рукавами. Она держала в руках золотистый клатч и обула соответствующие туфли на каблуках. Черные волосы пятой жены актера были распущены.

Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: Getty Images

Кейдж и Шибата познакомились в 2020 году через общих друзей в Японии, когда актер снимал научно-фантастический фильм ужасов Сиона Соно "Узники страны призраков". Они поженились в 2021 году, когда Кейджу было 57, а Шибате 26.

Рико — пятая жена актера, и они воспитывают двухлетнюю дочь Августу Франческу.

Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: Getty Images

Николас ранее был женат на Патрисии Аркетт с 1995 по 2001 год, Лизе Мари Пресли с 2002 по 2004 год, Алисе Ким с 2004 по 2016 год и Эрике Койке в течение четырех дней в 2019 году.

Кейдж женился на Рико на частной свадьбе в казино и отеле Wynn в Лас-Вегасе в 2021 году, а дату выбрали в честь дня рождения покойного отца жениха.

"Это правда, и мы очень счастливы", — говорил актер о своем браке.

Напомним, Николас Кейдж и Рико Шибата вышли вместе на публику.

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