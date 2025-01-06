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Названы победители премии "Золотой глобус-2025" (фото)

золотой глобус 2025, победители золотого глобуса, лауреаты золотого глобуса, деми мур субстанция, колин фаррел, эмилия перес
Фото: Getty Images | В ночь на 6 января 2025 года состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус"

Деми Мур забрала свой первый "Золотой глобус". А фильм Жака Одияра "Эмилия Перес" стал триумфатором вечера.

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Накануне в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения наград лауреатам премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус-2025". В отеле The Beverly Hilton собрались звезды А-листа. О победителях премии пишет Golden Globes.

Первым среди фильмов стал криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес" с Селеной Гомес: "Лучший мюзикл или комедии", "Лучший фильм на неанглийском языке", "Лучшая актриса второго плана", "Лучшая оригинальная песня".

Картина "Бруталист" Брейди Корбета была награждена статуэтками "Лучший драматический фильм" и "Лучшая режиссерская работа".

Первым среди сериалов стал "Сегун", который "забрал" четыре награды, в частности, "Лучший драматический сериал".

Победители кинопремии "Золотой глобус-2025":

Лучший драматический фильм

  • "Бруталист"

Лучший мюзикл или комедия

  • "Эмилия Перес"

Лучший режиссер драматического фильма

  • Брейди Корбет, "Бруталист"

Лучший фильм на неанглийском языке

  • "Эмилия Перес"

Лучший анимационный фильм

  • "Поток. Последний кот на земле"

Лучший актер в драматическом фильме

  • Эдриен Броуди, "Бруталист"

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Деми Мур, "Субстанция"
деми мур Fullscreen
Деми Мур забрала свой первый "Золотой глобус"
Фото: Getty Images

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучший актер второго плана

  • Киран Калкин, "Настоящая боль"

Лучшая актриса второго плана

  • Зои Салдана, "Эмилия Перес"
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Актрисы фильма "Эмилия Перес"
Фото: Getty Images

Лучший сценарий драматического фильма

  • Питер Строхан, "Конклав"

Лучший драматический сериал

  • "Сёгун"

Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла

  • "Хитрости"

Лучший мини-сериал или телефильм

  • "Олененок"

Лучший актер в драматическом сериале

  • Хироюки Санада, "Сёгун"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Анна Саваи, "Сёгун"

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

  • Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

  • Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучший актер второго плана в сериале

  • Таданобу Асано, "Сёгун"

Лучшая актриса второго плана в сериале

  • Джессика Ганнинг, "Олененок"

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Колин Фаррел, "Пингвин"
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Колин Фаррел
Фото: Getty Images

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Джоди Фостер, "Настоящий детектив"

Лучшая оригинальная музыка

  • Трент Резнор, Аттикус Росс, "Претенденты"

Лучшая оригинальная песня

  • El Mal, "Эмилия Перес"

Лучший стендап

  • Эли Вонг, "Эли Вонг: Одинокая женщина"

Лучшие кассовые сборы

  • "Wicked: Волшебница"

Напомним, кто получил больше всего номинаций на "Золотой глобус-2025".

Также Фокус писал о гостях церемонии "Золотой глобус-2024".