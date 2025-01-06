Названы победители премии "Золотой глобус-2025" (фото)
Деми Мур забрала свой первый "Золотой глобус". А фильм Жака Одияра "Эмилия Перес" стал триумфатором вечера.
Накануне в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения наград лауреатам премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус-2025". В отеле The Beverly Hilton собрались звезды А-листа. О победителях премии пишет Golden Globes.
Первым среди фильмов стал криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес" с Селеной Гомес: "Лучший мюзикл или комедии", "Лучший фильм на неанглийском языке", "Лучшая актриса второго плана", "Лучшая оригинальная песня".
Картина "Бруталист" Брейди Корбета была награждена статуэтками "Лучший драматический фильм" и "Лучшая режиссерская работа".
Первым среди сериалов стал "Сегун", который "забрал" четыре награды, в частности, "Лучший драматический сериал".
Победители кинопремии "Золотой глобус-2025":
Лучший драматический фильм
- "Бруталист"
Лучший мюзикл или комедия
- "Эмилия Перес"
Лучший режиссер драматического фильма
- Брейди Корбет, "Бруталист"
Лучший фильм на неанглийском языке
- "Эмилия Перес"
Лучший анимационный фильм
- "Поток. Последний кот на земле"
Лучший актер в драматическом фильме
- Эдриен Броуди, "Бруталист"
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Деми Мур, "Субстанция"
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Себастьян Стэн, "Другой человек"
Лучший актер второго плана
- Киран Калкин, "Настоящая боль"
Лучшая актриса второго плана
- Зои Салдана, "Эмилия Перес"
Лучший сценарий драматического фильма
- Питер Строхан, "Конклав"
Лучший драматический сериал
- "Сёгун"
Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла
- "Хитрости"
Лучший мини-сериал или телефильм
- "Олененок"
Лучший актер в драматическом сериале
- Хироюки Санада, "Сёгун"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Анна Саваи, "Сёгун"
Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле
- Джин Смарт, "Хитрости"
Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле
- Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
Лучший актер второго плана в сериале
- Таданобу Асано, "Сёгун"
Лучшая актриса второго плана в сериале
- Джессика Ганнинг, "Олененок"
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме
- Колин Фаррел, "Пингвин"
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Джоди Фостер, "Настоящий детектив"
Лучшая оригинальная музыка
- Трент Резнор, Аттикус Росс, "Претенденты"
Лучшая оригинальная песня
- El Mal, "Эмилия Перес"
Лучший стендап
- Эли Вонг, "Эли Вонг: Одинокая женщина"
Лучшие кассовые сборы
- "Wicked: Волшебница"
Напомним, кто получил больше всего номинаций на "Золотой глобус-2025".
Также Фокус писал о гостях церемонии "Золотой глобус-2024".