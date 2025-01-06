Названы победители премии "Золотой глобус-2025" (фото)

Деми Мур забрала свой первый "Золотой глобус". А фильм Жака Одияра "Эмилия Перес" стал триумфатором вечера.

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Накануне в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения наград лауреатам премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус-2025". В отеле The Beverly Hilton собрались звезды А-листа. О победителях премии пишет Golden Globes.

Первым среди фильмов стал криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес" с Селеной Гомес: "Лучший мюзикл или комедии", "Лучший фильм на неанглийском языке", "Лучшая актриса второго плана", "Лучшая оригинальная песня".

Картина "Бруталист" Брейди Корбета была награждена статуэтками "Лучший драматический фильм" и "Лучшая режиссерская работа".

Первым среди сериалов стал "Сегун", который "забрал" четыре награды, в частности, "Лучший драматический сериал".

Победители кинопремии "Золотой глобус-2025":

Лучший драматический фильм

"Бруталист"

Лучший мюзикл или комедия

"Эмилия Перес"

Лучший режиссер драматического фильма

Брейди Корбет, "Бруталист"

Лучший фильм на неанглийском языке

"Эмилия Перес"

Лучший анимационный фильм

"Поток. Последний кот на земле"

Лучший актер в драматическом фильме

Эдриен Броуди, "Бруталист"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Деми Мур, "Субстанция"

Деми Мур забрала свой первый "Золотой глобус" Фото: Getty Images

Лучший актер в мюзикле или комедии

Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучший актер второго плана

Киран Калкин, "Настоящая боль"

Лучшая актриса второго плана

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Актрисы фильма "Эмилия Перес" Фото: Getty Images

Лучший сценарий драматического фильма

Питер Строхан, "Конклав"

Лучший драматический сериал

"Сёгун"

Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла

"Хитрости"

Лучший мини-сериал или телефильм

"Олененок"

Лучший актер в драматическом сериале

Хироюки Санада, "Сёгун"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Анна Саваи, "Сёгун"

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучший актер второго плана в сериале

Таданобу Асано, "Сёгун"

Лучшая актриса второго плана в сериале

Джессика Ганнинг, "Олененок"

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме

Колин Фаррел, "Пингвин"

Колин Фаррел Фото: Getty Images

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Джоди Фостер, "Настоящий детектив"

Лучшая оригинальная музыка

Трент Резнор, Аттикус Росс, "Претенденты"

Лучшая оригинальная песня

El Mal, "Эмилия Перес"

Лучший стендап

Эли Вонг, "Эли Вонг: Одинокая женщина"

Лучшие кассовые сборы

"Wicked: Волшебница"

Напомним, кто получил больше всего номинаций на "Золотой глобус-2025".

Также Фокус писал о гостях церемонии "Золотой глобус-2024".