В Голливуде определились с номинантами премии "Золотой глобус" 2025: кто получил 10 номинаций
В списке Голливудской ассоциации иностранной прессы есть фильм, который претендует на получение 10 из 27 номинаций. Среди номинаций — и награда за лучший фильм, и за лучшую режиссуру. А в номинации "лучшая актриса" есть сразу две исполнительницы, сыгравшие в этом фильме.
Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) озвучила 172 претендента в 27 номинациях на получение премии "Золотой Глобус" 2025. 82 церемония вручения премии состоится 5 января 2025 года. Наибольшее количество шансов на победу получил французский мюзикл "Эмилия Перес". Полный список номинантов и категорий появился на портале Фонда "Золотой Глобус" HFPA.
Золотой Глобус 2025 — претенденты на основные номинации
Лучший фильм-драма:
- "Бруталист" (The Brutalist) — исторический фильм о жизни венгерского еврея, который в 40 гг. бежал из Германии в США и занимался архитектурой;
- "Полная неизвестность" (A Complete Unknown) — фильм о певце Бобе Дилане;
- "Конклав" (Conclave) — о событиях в Ватикане, которые разворачиваются в течение 72 часов после смерти Папы Римского;
- "Дюна: часть 2" (Dune: part two) — вторая часть научной фантастики о планете "Дюна";
- "Никелевые мальчики" (The Nickel Boys) — историческая драма об афроамериканце, которого несправедливо заподозрили в угоне авто;
- "5 сентября" (September 5) — историческая драма о взятии заложников во время Олимпийских игр 1972 года.
Лучший фильм-мюзикл или комедия:
- "Анора" (Anora);
- "Соперники" (Challengers);
- "Эмилия Перес" (Emilia Pérez);
- "Настоящая боль" (A Real Pain);
- "Субстанция" (The Substance);
- "Чародейки" (Wicked).
Лучший анимационный фильм:
- "Поток: последний кот на Земле" (Flow);
- "Мыслями наизнанку 2" (Inside Out 2);
- "Мемуары Улитки" (Memoir of a Snail);
- "Ваяна 2" или "Моана 2" (Moana 2);
- "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl);
- "Дикий робот" (The Wild Robot).
Лучший фильм по кассовым сборам:
- "Чужой: Ромул" (Alien: Romulus);
- "Битлджус 2" (Beetlejuice Beetlejuice);
- "Дэдпул и Росмаха" (Deadpool & Wolverine);
- "Гладиатор 2" (Gladiator II);
- "Смерчи" (Twisters);
- "Чародейки" (Wicked);
- "Дикий робот" (The Wild Robot).
Фильм "Эмилия Перес" и "Золотой глобус" 2025
Фильм, получивший больше всего номинаций, десять, — французский мюзикл, комедийный боевик "Эмилия Перес". Фильм снят во Франции, главный режиссер — Жак Одиар, жанр — криминальный мюзикл. Сюжет фильма — адвокат помогает наркоторговцу из Мексики превратиться в женщину. Актрисы, которые играли главные роли, Карла София Гаскон, Зои Салдан, Селена Гомес и Адриана Пас, получили четыре награды на 77-м Каннском кинофестивале. Кроме того, фильм получил приз жюри и приз за лучшую музыку, говорится на портале фестиваля.
Номинации "Эмилия Перес" на "Золотой Глобус" 2025:
- лучший фильм-мюзикл;
- лучший неанглийский фильм;
- лучшая актриса мюзикла — Карла София Гаскон;
- лучшая актриса второго плана — сразу две актрисы, Селена Гомес и Зои Салдан;
- лучший режиссер — Жак Одиар;
- лучший сценарий;
- лучшая музыка;
- лучшая песня — сразу две песни, El Mal и Mi Camino.
Ранее Фокус писал об одном из фильмов, который попал в номинацию "Золотого глобуса" — о фильме "Анора". Украинская общественность протестовала против этой ленты, поскольку в ней снимался российский актер Юрий Борисов, который поддерживает войну РФ.
Напоминаем, на портале IMDb назвали топ 10 лучших телесериалов 2024 года.