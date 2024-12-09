В Голливуде определились с номинантами премии "Золотой глобус" 2025: кто получил 10 номинаций

В списке Голливудской ассоциации иностранной прессы есть фильм, который претендует на получение 10 из 27 номинаций. Среди номинаций — и награда за лучший фильм, и за лучшую режиссуру. А в номинации "лучшая актриса" есть сразу две исполнительницы, сыгравшие в этом фильме.

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Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) озвучила 172 претендента в 27 номинациях на получение премии "Золотой Глобус" 2025. 82 церемония вручения премии состоится 5 января 2025 года. Наибольшее количество шансов на победу получил французский мюзикл "Эмилия Перес". Полный список номинантов и категорий появился на портале Фонда "Золотой Глобус" HFPA.

Золотой Глобус 2025 — трейлер фильма "Эмилия Перес"

Золотой Глобус 2025 — претенденты на основные номинации

Лучший фильм-драма:

"Бруталист" (The Brutalist) — исторический фильм о жизни венгерского еврея, который в 40 гг. бежал из Германии в США и занимался архитектурой;

"Полная неизвестность" (A Complete Unknown) — фильм о певце Бобе Дилане;

"Конклав" (Conclave) — о событиях в Ватикане, которые разворачиваются в течение 72 часов после смерти Папы Римского;

"Дюна: часть 2" (Dune: part two) — вторая часть научной фантастики о планете "Дюна";

"Никелевые мальчики" (The Nickel Boys) — историческая драма об афроамериканце, которого несправедливо заподозрили в угоне авто;

"5 сентября" (September 5) — историческая драма о взятии заложников во время Олимпийских игр 1972 года.

Лучший фильм-мюзикл или комедия:

"Анора" (Anora);

"Соперники" (Challengers);

"Эмилия Перес" (Emilia Pérez);

"Настоящая боль" (A Real Pain);

"Субстанция" (The Substance);

"Чародейки" (Wicked).

Лучший анимационный фильм:

"Поток: последний кот на Земле" (Flow);

"Мыслями наизнанку 2" (Inside Out 2);

"Мемуары Улитки" (Memoir of a Snail);

"Ваяна 2" или "Моана 2" (Moana 2);

"Уоллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl);

"Дикий робот" (The Wild Robot).

Лучший фильм по кассовым сборам:

"Чужой: Ромул" (Alien: Romulus);

"Битлджус 2" (Beetlejuice Beetlejuice);

"Дэдпул и Росмаха" (Deadpool & Wolverine);

"Гладиатор 2" (Gladiator II);

"Смерчи" (Twisters);

"Чародейки" (Wicked);

"Дикий робот" (The Wild Robot).

Фильм "Эмилия Перес" и "Золотой глобус" 2025

Фильм, получивший больше всего номинаций, десять, — французский мюзикл, комедийный боевик "Эмилия Перес". Фильм снят во Франции, главный режиссер — Жак Одиар, жанр — криминальный мюзикл. Сюжет фильма — адвокат помогает наркоторговцу из Мексики превратиться в женщину. Актрисы, которые играли главные роли, Карла София Гаскон, Зои Салдан, Селена Гомес и Адриана Пас, получили четыре награды на 77-м Каннском кинофестивале. Кроме того, фильм получил приз жюри и приз за лучшую музыку, говорится на портале фестиваля.

Номинации "Эмилия Перес" на "Золотой Глобус" 2025:

лучший фильм-мюзикл; лучший неанглийский фильм; лучшая актриса мюзикла — Карла София Гаскон; лучшая актриса второго плана — сразу две актрисы, Селена Гомес и Зои Салдан; лучший режиссер — Жак Одиар; лучший сценарий; лучшая музыка; лучшая песня — сразу две песни, El Mal и Mi Camino.

Ранее Фокус писал об одном из фильмов, который попал в номинацию "Золотого глобуса" — о фильме "Анора". Украинская общественность протестовала против этой ленты, поскольку в ней снимался российский актер Юрий Борисов, который поддерживает войну РФ.

Напоминаем, на портале IMDb назвали топ 10 лучших телесериалов 2024 года.