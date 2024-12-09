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Культура

В Голливуде определились с номинантами премии "Золотой глобус" 2025: кто получил 10 номинаций

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Фото: Из открытых источников | Объявлен список номинантов премии "Золотой Глобус" 2025 (иллюстративное фото)

В списке Голливудской ассоциации иностранной прессы есть фильм, который претендует на получение 10 из 27 номинаций. Среди номинаций — и награда за лучший фильм, и за лучшую режиссуру. А в номинации "лучшая актриса" есть сразу две исполнительницы, сыгравшие в этом фильме.

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Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) озвучила 172 претендента в 27 номинациях на получение премии "Золотой Глобус" 2025. 82 церемония вручения премии состоится 5 января 2025 года. Наибольшее количество шансов на победу получил французский мюзикл "Эмилия Перес". Полный список номинантов и категорий появился на портале Фонда "Золотой Глобус" HFPA.

Золотой Глобус 2025 — трейлер фильма "Эмилия Перес"

Золотой Глобус 2025 — претенденты на основные номинации

Лучший фильм-драма:

  • "Бруталист" (The Brutalist) — исторический фильм о жизни венгерского еврея, который в 40 гг. бежал из Германии в США и занимался архитектурой;
  • "Полная неизвестность" (A Complete Unknown) — фильм о певце Бобе Дилане;
  • "Конклав" (Conclave) — о событиях в Ватикане, которые разворачиваются в течение 72 часов после смерти Папы Римского;
  • "Дюна: часть 2" (Dune: part two) — вторая часть научной фантастики о планете "Дюна";
  • "Никелевые мальчики" (The Nickel Boys) — историческая драма об афроамериканце, которого несправедливо заподозрили в угоне авто;
  • "5 сентября" (September 5) — историческая драма о взятии заложников во время Олимпийских игр 1972 года.

Лучший фильм-мюзикл или комедия:

  • "Анора" (Anora);
  • "Соперники" (Challengers);
  • "Эмилия Перес" (Emilia Pérez);
  • "Настоящая боль" (A Real Pain);
  • "Субстанция" (The Substance);
  • "Чародейки" (Wicked).

Лучший анимационный фильм:

  • "Поток: последний кот на Земле" (Flow);
  • "Мыслями наизнанку 2" (Inside Out 2);
  • "Мемуары Улитки" (Memoir of a Snail);
  • "Ваяна 2" или "Моана 2" (Moana 2);
  • "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl);
  • "Дикий робот" (The Wild Robot).

Лучший фильм по кассовым сборам:

  • "Чужой: Ромул" (Alien: Romulus);
  • "Битлджус 2" (Beetlejuice Beetlejuice);
  • "Дэдпул и Росмаха" (Deadpool & Wolverine);
  • "Гладиатор 2" (Gladiator II);
  • "Смерчи" (Twisters);
  • "Чародейки" (Wicked);
  • "Дикий робот" (The Wild Robot).

Фильм "Эмилия Перес" и "Золотой глобус" 2025

Фильм, получивший больше всего номинаций, десять, — французский мюзикл, комедийный боевик "Эмилия Перес". Фильм снят во Франции, главный режиссер — Жак Одиар, жанр — криминальный мюзикл. Сюжет фильма — адвокат помогает наркоторговцу из Мексики превратиться в женщину. Актрисы, которые играли главные роли, Карла София Гаскон, Зои Салдан, Селена Гомес и Адриана Пас, получили четыре награды на 77-м Каннском кинофестивале. Кроме того, фильм получил приз жюри и приз за лучшую музыку, говорится на портале фестиваля.

Номинации "Эмилия Перес" на "Золотой Глобус" 2025:

  1. лучший фильм-мюзикл;
  2. лучший неанглийский фильм;
  3. лучшая актриса мюзикла — Карла София Гаскон;
  4. лучшая актриса второго плана — сразу две актрисы, Селена Гомес и Зои Салдан;
  5. лучший режиссер — Жак Одиар;
  6. лучший сценарий;
  7. лучшая музыка;
  8. лучшая песня — сразу две песни, El Mal и Mi Camino.

Ранее Фокус писал об одном из фильмов, который попал в номинацию "Золотого глобуса" — о фильме "Анора". Украинская общественность протестовала против этой ленты, поскольку в ней снимался российский актер Юрий Борисов, который поддерживает войну РФ.

Напоминаем, на портале IMDb назвали топ 10 лучших телесериалов 2024 года.