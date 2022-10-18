Нобелевская премия: кто ее может получить и почему ее не дают математикам

Нобелевскую премию вот уже более 120 лет получают ученые, и не только они, за самые выдающиеся заслуги в шести категориях. Хотя сам основатель премии завещал вручать деньги только в пяти категориях и обделил вниманием математиков.

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Вручение Нобелевской премии — одно из важнейших событий в мире. Первые премии вручили ученым в 1901 году, как раз через 5 лет после смерти учредителя самой известной в мире награды – шведского бизнесмена и изобретателя Альфреда Нобеля. Наиболее известным его изобретением является динамит.

Завещание Альфреда Нобеля и Фонд Нобеля

Перед своей смертью в 1896 году Альфред Нобель оставил завещание, в котором было сказано, что больше 90% его огромного по тем временам состояния должно быть вложено в ценные бумаги и банки. Сумма этих вложений составила 31 млн шведских крон и проценты с этого капитала должны идти на вручение специальных наград – Нобелевских премий. Для управления этими активами был создан Фонд Нобеля: по сути, он является инвестиционной компанией, которая занимается управлением средствами умершего бизнесмена. Этот фонд и выделяет деньги на вручение Нобелевских премий.

[ + – ] Перед своей смертью в 1896 году Альфред Нобель (на фото) оставил специальное завещание, в котором было сказано, что больше 90% его огромного по тем временам состояния должно быть вложено в ценные бумаги и банки. Сумма этих вложений составила 31 млн шведских крон и проценты с этого капитала должны идти на вручение специальных наград – Нобелевских премий Фото: wikipedia

За что дают Нобелевские премии?

Согласно завещанию Нобеля, премии ежегодно нужно вручать тем людям, которые принесли самую большую пользу для всего человечества. До сих пор точно не известно, что побудило изобретателя динамита к учреждению специальных денежных премий. Считается, что Нобель сожалел о том, что его изобретения использовались во время войн и принесли человечеству много страданий.

Кто получает Нобелевскую премию?

Нобелевскую премию, в которую входит вручение денежной суммы, диплома и медали, могут получить ученые за самые выдающиеся достижения в следующих научных дисциплинах:

Физика;

Химия;

Медицина или физиология;

Также Нобелевскую премию могут получить писатели за создание выдающихся литературных произведений. Соответственно, это премия по литературе.

Еще одной премией является Нобелевская премия мира. Согласно завещанию Нобеля, этот денежный приз должен получать человек, который больше всего сделал для объединения народов, для укрепления дружбы между ними и за приложенные усилия по утверждению мира и сокращению армий.

Есть еще одна премия, о которой ничего не сказано в завещании Нобеля – это Нобелевская премия по экономике. Хотя правильнее ее называть Премией Банка Швеции, так как именно это финансовое учреждение в память об Альфреде Нобеле начало вручать ее в 1969 году. Деньги на эту премию не выделяет Нобелевский фонд, это делает сам вышеупомянутый банк.

[ + – ] Согласно завещанию Нобеля, премии ежегодно нужно вручать тем людям, которые принесли самую большую пользу для всего человечества Фото: Nobel Prize

Почему не дают Нобелевскую премию в области математики?

Казалось бы, математика, которая является одной из основополагающих научных дисциплин, должна быть включена в список для вручения премий Альфредом Нобелем.

Известно, что математику Нобель все же включил в первоначальный вариант своего завещания, но позже заменил премию по математике на премию мира. Какими причинами руководствовался шведский бизнесмен, до сих пор точно не известно. Существует несколько версий, которые больше похожи на легенды, не подкрепленные достоверными фактами.

Согласно одной из версий, причиной того, что математика оказалась не у дел, стало негативное отношение Нобеля к шведскому математику Магнусу Густаву Миттаг-Леффлеру. Авторы этой версии считают, что ученый заслужил нелюбовь Нобеля либо тем, что ухаживал за его невестой, либо потому, что постоянно просил денег для Стокгольмского университета.

Авторы еще одной популярной версии настаивают на том, что женщина, которую любил Нобель, предпочла сына австрийского дипломата, который хотел быть ученым-математиком.

Сколько дают денег за Нобелевскую премию?

Нобелевская премия за последние 30 лет составляла в денежном эквиваленте сумму в диапазоне от 900 тысяч до 1,5 млн долларов США. Эту премию всегда вручают в шведских кронах и в 2022 году она в среднем (из-за курсовых колебаний) составляла 920 тысяч долларов за каждую номинацию.

Согласно уставу Фонда Нобеля, премию могут получить в каждой категории не более трех человек за одну или две научных работы. Сначала премия равными частями разделяется между научными достижениями, а только после этого равные доли разделяются между самими учеными.

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Например, если Нобелевскую премию вручают за две разные научные работы и за одной из этих работ стоят двое ученых, то они получат только по 25% от общей суммы. А если научная работа была одна, но над ней работали двое или трое ученых, то все они получают премию равными частями.

Интересный факт: Нобелевская премия не может быть присуждена посмертно. В то же время, если номинированный на премию человек был еще жив, когда стало известно о присуждении ему премии, но умер до момента вручения, то премия останется за ним.

[ + – ] Нобелевская премия за последние 30 лет составляла в денежном эквиваленте сумму в диапазоне от 900 тысяч до 1,5 млн долларов США. Эту премию всегда вручают в шведских кронах и в 2022 году она в среднем (из-за курсовых колебаний) составляла 920 тысяч долларов за каждую номинацию Фото: Pixabay

Как выбирают, кому вручить Нобелевскую премию?

Все решения о том, кому вручать Нобелевскую премию в каждой отдельной категории принимают ответственные за это организации. Например, за премии по физике и химии, а также по экономике, отвечает Шведская королевская академия наук, за медицину и физиологию ответственен Каролинский институт (Швеция), за литературу отвечает Шведская академия, а за премию мира — Норвежский нобелевский комитет, который выбирает парламент Норвегии.

Все Нобелевские премии, кроме премии мира, вручаются в Стокгольме, столице Швеции и делает это король этой страны. А премию мира вручает в Осло, столице Норвегии, глава Норвежского нобелевского комитета и на этом вручении также присутствует король Норвегии.

и делает это король этой страны. А премию мира вручает в Осло, столице Норвегии, глава Норвежского нобелевского комитета и на этом вручении также присутствует король Норвегии. Почему премию мира вручают в Осло? Считается, что это было политическое решение самого Нобеля, который пожелал, чтобы Норвегия, которая на момент написания завещания состояла в унии со Швецией, также была причастна к вручению наград имени Нобеля.

Считается, что это было политическое решение самого Нобеля, который пожелал, чтобы Норвегия, которая на момент написания завещания состояла в унии со Швецией, также была причастна к вручению наград имени Нобеля. Все Нобелевские премии, кроме премии мира, могут получить только отдельные люди, а не организации. Ну, а премию мира могут получить и выдающиеся деятели, и целые государственные, либо общественные организации.

Нобелевская премия 2022

В 2022 году, как и в предыдущие годы снова были оглашены лауреаты Нобелевской премии по физике, химии, медицине и физиологии, литературе, экономике и Нобелевская премия мира. Последняя, кстати, вызвала волну критики в Украине из-за состава победителей. Но — обо всем по порядку.

В 2022 году размер премии во всех номинациях составлял примерно 920 тысяч долларов США в пересчете из шведских крон.

Нобелевская премия по физике 2022

[ + – ] В 2022 году премию по физике получили Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер Фото: Nobel Prize

В 2022 году премию по физике получили Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер. Эта награда была вручена трем ученым за инновационные решения в области квантовой механики, а именно за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушений в неравенстве Белла и за инновации в квантовой информатике.

Нобелевская премия по химии 2022

[ + – ] В 2022 году премию по химии получили Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и Мортен Мельдаль Фото: Nobel Prize

В 2022 году премию по химии получили Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и Мортен Мельдаль. Они заложили основу и активно развивали функциональную форму химии, которая получила название клик-химия. Также эти ученые придумали новый способ по соединению молекул, который похож на процесс складывания кубиков "Лего".

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2022

[ + – ] В 2022 году премию по физиологии и медицине получил Сванте Паабо Фото: REUTERS

В 2022 году премию в данной категории получил Сванте Паабо, которому удалось секвенировать геном неандертальца. Во-первых, ученому удалось определить и восстановить последовательности геномов неандертальца, который был родственником современного человека. А во-вторых, генетик приложил много усилий для изучения эволюции человека.

Нобелевская премия по литературе 2022

[ + – ] В 2022 году за выдающуюся литературную деятельность была отмечена премией Анни Эрно Фото: BBC

В 2022 году за выдающуюся литературную деятельность была отмечена премией Анни Эрно. Официально основание вручение Нобелевской премии в этой категории звучат так: "за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".

Нобелевская премия мира 2022

[ + – ] В 2022 году премию мира получили правозащитная организация "Центр гражданских свобод" из Украины, основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и правозащитное общество "Мемориал" из России Фото: Nobel Prize

В 2022 году премию мира получили правозащитная организация "Центр гражданских свобод" из Украины, основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и правозащитное общество "Мемориал" из РФ. Подобный список победителей вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе.

Нобелевская премия по экономике 2022

[ + – ] Нобелевскую премию по экономике в 2022 году получили Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг Фото: Nobel Prize

Победителями в этой категории в 2022 году стали Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг. Они получили награду за свои исследования банков и финансовых кризисов. В частности, работы этих ученых улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов.

Важно упомянуть, что практически все Нобелевские премии вручаются за достижения, которые уже прошли проверку в течение многих лет и их результат существенно повлиял на жизнь человечества.

По материалам Nobel Prize, The Guardian, BBC, DW

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